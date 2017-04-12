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ГАИ преследовала со стрельбой Mercedes в Минском районе
13.04.2017 15:20 — Разное | Sputnik Беларусь
"Гонщик" Mercedes-Benz S320 был замечен нарядом спецподразделения по обеспечению безопасности дорожного движения ГАИ УВД Миноблисполкома накануне вечером в 10:10 в Пуховичском районе.
Милиционеры потребовали от водителя остановиться, однако он проигнорировал сигналы и попытался скрыться. Через полчаса погони Mercedes столкнулся с двигавшейся в попутном направлении Volvo S60, после этого инспекторы приняли решение стрелять.
По информации УВД Миноблисполкома, выстрелом в машине было пробито правое переднее колесо, только после этого автомобиль прекратил движение. В отношении водителя – неработающего жителя Бобруйска – были составлены протоколов, машина была доставлена на штрафстоянку.
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Сотрудникам ГАИ пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить скрывавшийся от преследования легковой автомобиль. Смотрите на видео, как проходила погоня...
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