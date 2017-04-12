В уголовном деле минчанина, который ради страховых выплат в 65 тысяч долларов сжег свой Maserati Quattroporte, поставлена точка. Автовладелец рассчитывал получить немалые деньги, а получил уголовный срок — ограничение свободы на 5 лет с отсрочкой на три года и конфискацию имущества.





История произошла в январе прошлого года. Около полуночи 49-летний минчанин обратился в ГАИ и сообщил, что вблизи поселка Привольный Минского района на трассе М1 он стал участником ДТП, в результате которого его транспортное средство полностью сгорело.

Водитель пояснил, что на проезжей части перед автомобилем внезапно появился человек, кативший велосипед, и он принял меры к остановке и уклонению от столкновения. Автомобиль зацепил левой стороной кузова то ли велосипед, то ли пешехода и съехал в кювет. Посчитав, что человеку может понадобиться помощь, водитель вышел на дорогу, однако никого не обнаружил. В это время Maserati загорелся, потушить его не удалось.

Сотрудниками ДПС зарегистрирован факт происшествия, на месте которого обнаружены велосипед и сгоревший автомобиль. Машина была застрахована на полное КАСКО, и для пострадавшей стороны предполагалась выплата — 65 тысяч долларов. Правоохранительные органы заподозрили автовладельца в мошенничестве — ДТП произошло в последний день действия страховки.





Информация, изложенная автомобилистом, не нашла подтверждения. Выяснилось, что обвиняемый облил машину бензином и поджег ее. Тажке пожарно-технической экспертизой исключена вероятность пожара от аварийных режимов работы электрической природы. А по результатам автотехнической экспертизы на поверхности велосипеда не обнаружено наслоений лакокрасочных, полимерных материалов и резины, которые могли образоваться при контакте с автомобилем.





Следователи так и не нашли пешехода, которого сбил автомобилист, или его следы.

Любопытны детали дела: за день до ДТП автомобилист заехал на СТО, где попросил поменять покрышки автомобиля на старые. В одном из колес специалисты СТО обнаружили прокол, шина была практически разрегметизированна. Но вместо того чтобы попросить залатать прокол или найти новую покрышку, автовладелец достал из багажника «докатку» и попросил поставить ее. К тому же выяснилось, что велосипед, с которым якобы столкнулся автомобилист, не использовался долгое время.

Суд признал минчанина виновным в покушении на завладение имуществом путем обмана (Мошенничество), совершенное в особо крупном размере и на основании 4.1 ст. 14, ч.4 ст. 209 УК и назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет с конфискацией имущества, с отсрочкой на три года.

— В последнее время в Беларуси участились случаи страховых мошенничеств по схемам, позаимствованным в России, — отметили в компании «Промтрансинвест», где был застрахован автомобиль. — Мы стараемся не допустить этого, противодействуем их появлению, поэтому внимательно относимся ко всем заявленным страховым случаям. При наличии признаков преступления передаем их в правоохранительные органы.