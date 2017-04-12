

Диван — это не просто часть интерьера, но и гармоничное дополнение стиля комнаты. От того, насколько правильно выбрана мебель, зависит общий комфорт пребывания в помещении. Поэтому, кроме эстетического вида, изделие должно иметь отменные эксплуатационные характеристики, выдерживать постоянные нагрузки и быть удобным. Чтобы купить диван не только для декоративной инсталляции, но и в качестве практичного предмета обстановки, необходимо грамотно подойти к решению данного вопроса.





Общие рекомендации по выбору

Осуществлять выбор мебели следует ответственно. Лучше заранее определиться с местом ее расположения в помещении и непосредственным назначением: будет ли мебель использоваться как вариант для приема гостей или как основное спальное место. Собираясь купить диван, уделите внимание составу обивки и типу каркаса. Практичными, надежными считаются металлические конструкции или из натуральной древесины. Что касается модели изделия, главными ориентирами в этом вопросе служат только личные предпочтения и стилистическая направленность декора.

Специфика выбора углового дивана





Выбирая угловой тип, у вас не возникнет проблемы с размещением. Удобная конфигурация изделия позволяет эффективно использовать свободное пространство в помещении, создавая в комнате дополнительные функциональные зоны или условно разделяя ее на жилые сегменты.

Именно такая мебель идеально подходит малогабаритным квартирам в качестве дивана-кровати. Единственное, на что следует обращать пристальное внимание, если вы решили купить диван такого вида, так это на характер опорной конструкции изделия. Лучше, если она будет сделана из цельной листовой стали и без металлической сетки.

Особенности кожаного дивана





Кожаный тип мебели всегда считался признаком роскоши, высокого социального статуса. Однако, кроме потрясающего внешнего вида, кожаный диван еще и довольно удобный предмет обстановки. Главное, прежде чем купить диван из кожи, правильно его выбрать. Не ленитесь «дегустировать» понравившиеся модели на удобство. Для этого присядьте на изделие, лично ощутите степень комфорта мебели. Уместным будет попросить продавца предоставить кусочек кожаной обивки, чтобы оценить материал тактильно. Помните: качественная дубленая кожа не имеет химического запаха. Натуральная кожа мгновенно расправляется, посиди вы на ней 1-2 минуты. Приложите руку — хорошая ткань нагреется. Посмотрите на швы: даже при натяжении дырок от игл не должно быть видно.

Критерии подбора правильного офисного дивана





Офисная мебель стоит особняком в вопросе оформления интерьера. Поскольку она подвержена интенсивным механическим нагрузкам, приоритетом во время ее покупки является функциональность и практичность. Дизайн офисного дивана выбирается в строго деловом стиле, простом и солидном. Оттенки — сдержанные, классические (синий, черный, серый). Обивка предпочтительней та, что легче всего чиститься — жаккард, флок, шенилл, микровелюр и гобелен.

Диван-кровать с ортопедическим матрасом





Универсальная мебель сочетает в себе качества традиционного дивана и ортопедической кровати. Каркас прочнее обычного и выполнен по особой технологии, создающей идеально ровную поверхность. Комплектуется диван-кровать ортопедическим матрасом с массажным эффектом разного состава и формы. Выпускается в самых разных конфигурациях.

Функциональность модульных конструкций





В отличие от обычных диванов модульные системы представляют собой конструкцию-трансформер, состоящую из мобильных разногабаритных элементов, объединенных друг с другом общей стилистической идеей. Форма и конфигурация такой мебели легко меняется в зависимости от желания или дизайнерского решения. Количество структурных элементов может быть любым, включать как основные, так и дополнительные предметы (пуфы, подушки, валики).

Гигиенический уход за диваном в домашних условиях





Способов чистки мебели существует масса. Более простые и эффективные из них — выбивание пыли при помощи влажной тряпки и очищение поверхности пылесосом. При этом важно использовать специальные моющие средства и материалы для ухода за мягкой мебелью:

губки;

щетки разной жесткости;

жидкое мыло, пятновыводители без хлора и деликатные порошки;

тканевые салфетки, поглощающие влагу, или бумажные полотенца.

Подбирается метод очистки в зависимости от типа обивки и характера загрязнения изделия.

«Музыкальный» диван — есть ли решение?





Не всегда появление скрипа мебели свидетельствует о ее износе. Очень часто это следствие небрежного к ней отношения, неправильного ухода. В списке распространенных причин звучности изделия — низкое качество каркасной древесины, незакаленная сталь пружинного блока конструкции, треснувшие рейки, сломанные скобы или болты, несоблюдение условий хранения дивана на складе или в магазине, высокий уровень влаги в помещении. Многие из поломок легко ликвидируются: например, можно подкрутить болты и шурупы или смазать маслом металлический механизм. Чтобы избежать покупки «проблемной» мебели, перед покупкой обязательно несколько раз сложите-разложите ее.

Где купить диван?





Сегодня купить диван можно разными способами: через интернет или в магазине прямых продаж. Первый метод позволяет детально ознакомиться с ассортиментом, функциональными и техническими характеристиками каждого изделия, а также приобрести понравившийся диван. Но не дает опробовать перед покупкой мебель. В стационарном магазине выбор может быть не столь большим. Магазины и интернет-магазины мебели в каталоге TAM.BY предлагают купить диван вашей мечты.