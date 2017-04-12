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Россельхознадзор возобновит поставки с белорусских предприятий

13.04.2017 16:01 — Разное | БДГ  
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Россельхознадзор 14 апреля может объявить о возобновлении поставок с ряда белорусских предприятий-производителей продукции животного происхождения.

Соответствующее объявление может быть сделано в Москве в ходе переговоров по итогам инспекции специалистами ведомства 5-13 апреля белорусских предприятий, в которых примут участие замминистра сельского хозяйства России Евгений Непоклонов и министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.

Вместе с тем, сообщили в Россельхознадзоре, представители ведомства не смогли посетить предприятия СООО «Георгий и сыновья» и ООО «Мясной двор «Тарасово» в Минской области. В ведомстве считают это доказательством мошенничества с украинским мясосырьем на предприятии. В Россельхознадзоре заявили, что в отношении предприятия будут приняты ограничительные меры.  

Отметим, что руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт предлагает возбудить уголовное дело против Минсельхозпрода Беларуси за уклонение от сотрудничества с Россельхознадзором по выявлению санкционных продуктов. Ранее в отношении его самого Александр Лукашенко предложил возбудить уголовное дело за то, что он якобы лоббирует интересы российских производителей.

 
 
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Россельхознадзор 14 апреля может объявить о возобновлении поставок с ряда белорусских предприятий-производителей продукции животного происхождения.

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