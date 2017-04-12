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Россельхознадзор возобновит поставки с белорусских предприятий
Россельхознадзор 14 апреля может объявить о возобновлении поставок с ряда белорусских предприятий-производителей продукции животного происхождения.
Соответствующее объявление может быть сделано в Москве в ходе переговоров по итогам инспекции специалистами ведомства 5-13 апреля белорусских предприятий, в которых примут участие замминистра сельского хозяйства России Евгений Непоклонов и министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.
Вместе с тем,
Отметим, что руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт
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Россельхознадзор 14 апреля может объявить о возобновлении поставок с ряда белорусских предприятий-производителей продукции животного происхождения.
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