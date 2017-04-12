Россельхознадзор 14 апреля может объявить о возобновлении поставок с ряда белорусских предприятий-производителей продукции животного происхождения.

Соответствующее объявление может быть сделано в Москве в ходе переговоров по итогам инспекции специалистами ведомства 5-13 апреля белорусских предприятий, в которых примут участие замминистра сельского хозяйства России Евгений Непоклонов и министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.

Вместе с тем, сообщили в Россельхознадзоре , представители ведомства не смогли посетить предприятия СООО «Георгий и сыновья» и ООО «Мясной двор «Тарасово» в Минской области. В ведомстве считают это доказательством мошенничества с украинским мясосырьем на предприятии. В Россельхознадзоре заявили, что в отношении предприятия будут приняты ограничительные меры.