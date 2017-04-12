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Россия приступила к созданию бомбардировщика пятого поколения ПАК ДА

13.04.2017 16:04 — Разное | Tut.by  
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Контракт на постройку первого образца российского перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА) уже подписан, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе.


Изображение: youtube.com

По данным источника агенства, первый этап опытно-конструкторских работ по новому стратегическому бомбардировщику был завершен в 2016 году.

Сообщается, что сейчас разработчики ПАК ДА переходят ко второму этапу: разработке рабочей конструкторской документации и далее — изготовлению опытных образцов самолета. Первый опытный образец предполагается изготовить в начале 2020-х годов.

Источник добавил, что ПАК ДА будет построен по схеме «летающее крыло», подчеркнув, что «другие схемы не рассматриваются и не обсуждаются, этот вариант единственный и утвержденный».

Ранее главком ВВС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев говорил, что ПАК ДА будет дозвуковым стелс-бомбардировщиком, способным преодолевать современную противовоздушную оборону.

Читайте также: Первый полет перспективного бомбардировщика ПАК ДА намечен на 2023−2024 годы

 
 
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Первый опытный образец предполагается изготовить в начале 2020-х годов.

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