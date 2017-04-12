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Россия приступила к созданию бомбардировщика пятого поколения ПАК ДА
Контракт на постройку первого образца российского перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА) уже подписан,
По данным источника агенства, первый этап опытно-конструкторских работ по новому стратегическому бомбардировщику был завершен в 2016 году.
Сообщается, что сейчас разработчики ПАК ДА переходят ко второму этапу: разработке рабочей конструкторской документации и далее — изготовлению опытных образцов самолета. Первый опытный образец предполагается изготовить в начале 2020-х годов.
Источник добавил, что ПАК ДА будет построен по схеме «летающее крыло», подчеркнув, что «другие схемы не рассматриваются и не обсуждаются, этот вариант единственный и утвержденный».
Ранее главком ВВС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев
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Первый опытный образец предполагается изготовить в начале 2020-х годов.
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