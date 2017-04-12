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В России увеличат минимальную розничную цену на водку

13.04.2017 16:14 — Разное | Ежедневник  
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В России увеличат минимальную розничную цену на водку

anews.com

Она составит 205 росс. рублей за бутылку 0,5 литров или в белорусских рублях – около 6,85 рублей.

Министерство финансов направило на регистрацию в Минюст приказ об увеличении минимальной розничной цены на водку в размере 205 росс. руб. за бутылку 0,5 л. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина. Сейчас она составляет 190 росс. руб.

«С одной стороны, данная цена учитывает рост инфляции и акцизов, с другой стороны – увеличение стоимости водки не будет чрезмерным, не создаст таким образом стимулов для увеличения теневого рынка крепкой алкогольной продукции», – отметили в Минфине.

Эту же информацию подтвердила ТАСС пресс-секретарь вице-премьера Александра Хлопонина (курирует алкогольную отрасль) Наталья Платонова. По ее словам, «205 росс.  руб. – это консолидированное решение, которое обеспечивает баланс всех интересов на рынке».

В конце марта глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявлял, что Минфин согласует единый алгоритм для автоматического расчета минимальной розничной цены на водку. По его словам, расчет минимальной цены на водку будет проводиться один-два раза в год с учетом ставки акциза и надбавок производителей.

 
 
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Она составит 205 росс. рублей за бутылку 0,5 литров или в белорусских рублях – около 6,85 рублей.

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