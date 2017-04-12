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В России увеличат минимальную розничную цену на водку
13.04.2017 16:14 — Разное | Ежедневник
anews.com
Она составит 205 росс. рублей за бутылку 0,5 литров или в белорусских рублях – около 6,85 рублей.
Министерство финансов направило на регистрацию в Минюст приказ об увеличении минимальной розничной цены на водку в размере 205 росс. руб. за бутылку 0,5 л. Об этом
«С одной стороны, данная цена учитывает рост инфляции и акцизов, с другой стороны – увеличение стоимости водки не будет чрезмерным, не создаст таким образом стимулов для увеличения теневого рынка крепкой алкогольной продукции», – отметили в Минфине.
Эту же информацию подтвердила ТАСС пресс-секретарь вице-премьера Александра Хлопонина (курирует алкогольную отрасль) Наталья Платонова. По ее словам, «205 росс. руб. – это консолидированное решение, которое обеспечивает баланс всех интересов на рынке».
В конце марта глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявлял, что Минфин согласует единый алгоритм для автоматического расчета минимальной розничной цены на водку. По его словам, расчет минимальной цены на водку будет проводиться один-два раза в год с учетом ставки акциза и надбавок производителей.
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Она составит 205 росс. рублей за бутылку 0,5 литров или в белорусских рублях – около 6,85 рублей.
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