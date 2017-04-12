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Бывший директор белорусского life Исмет Языджи возглавил дочку Turkcell в Украине
13.04.2017 16:10 — Разное | Ежедневник
blogrider.ru
В течение 2015-2016 годов Исмет Ясыджи успел поработать во главе дочерней компании холдинга Turkcell на Северном Кипре.
Как сообщил ресурс
До того как возглавить компанию lifecell, Исмет Языджи работал Генеральным директором Turkcell на Северном Кипре, занимая эту должность с 2015 года. До этого он управлял оператором BEST, дочерней компанией Turkcell в Беларуси.
Исмет Языджи работает в группе Turkcell с 2009 года.
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В течение 2015-2016 годов Исмет Ясыджи успел поработать во главе дочерней компании холдинга Turkcell на Северном Кипре.
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