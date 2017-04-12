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Бывший директор белорусского life Исмет Языджи возглавил дочку Turkcell в Украине

13.04.2017 16:10 — Разное | Ежедневник  
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Бывший директор белорусского life Исмет Языджи возглавил дочку Turkcell в Украине

blogrider.ru

В течение 2015-2016 годов Исмет Ясыджи успел поработать во главе дочерней компании холдинга Turkcell на Северном Кипре.

Как сообщил ресурс biz.nv.ua, оператор мобильной связи lifecell объявил о назначении Исмета Языджи на должность Главного исполнительного директора компании.

До того как возглавить компанию lifecell, Исмет Языджи работал Генеральным директором Turkcell на Северном Кипре, занимая эту должность с 2015 года. До этого он управлял оператором BEST, дочерней компанией Turkcell в Беларуси.

Исмет Языджи работает в группе Turkcell с 2009 года. 

 
 
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В течение 2015-2016 годов Исмет Ясыджи успел поработать во главе дочерней компании холдинга Turkcell на Северном Кипре.

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