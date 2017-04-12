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Нефтегазовый спор России и Беларуси урегулирован
13.04.2017 16:21 — Разное | Sputnik Беларусь
По итогам встречи правительственных делегаций Беларуси и России сегодня, 13 апреля, правительство России одобрило пакет документов по нефтегазовым вопросам с Беларусью. По словам
Одобрены три протокола: об изменениях в соглашения о тарифах между Россией и Беларусью при поставке и транспортировке природного газа от 2011 года, о внесении изменений в соглашение от 2007 года о мерах по урегулированию сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов. Также одобрен протокол о внесении изменений в соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности
"Что именно под собой подразумевает именно этот документ, не очень понятно. Но вполне возможно, что речь пойдет о выплате газового долга, о том, как будут формироваться цены, и подобные вопросы. Детали мы узнаем, видимо, когда белорусская делегация вернется в Минск", — сказала Елена Ольшанская.
Цена на газ для нашей страны в 2017 году составит 130 долларов за тысячу кубометров. С 2018 года наша страна получит скидку на газ, газовые соглашения подписаны сроком на три года.
С 2017 года и до конца 2024 года Беларусь будет получать 24 миллиона тонн сырой нефти в год трубопроводным транспортом. Из них 18 миллионов уйдет на белорусские НПЗ, а остаток наша страна сможет реэкспортировать. Пошлина от реэкспорта позволит компенсировать высокую цену на газ в этом году.
"Цена на газ, конечно, высока, но она ниже, чем та цена, которая предлагалась. Напомню, в начале года топ-менеджмент "
На переговорах в Санкт-Петербурге РФ и Беларусь также договорились о том, что Россия рефинансирует долги республики по ранее выданным российским кредитам за 2017 год, возобновится финансирование по линии ЕФСР.
Протоколы изменений и дополнений в межправительственные соглашения должны быть ратифицированы парламентами Беларуси и России, а затем подписаны президентами двух стран.
Комментарий экономического обозревателя Елены Ольшанской слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Экономический обозреватель Елена Ольшанская в студии радио Sputnik Беларусь комментирует итоги белорусско-российской встречи в Москве, посвященной окончательному...
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