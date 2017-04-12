По итогам встречи правительственных делегаций Беларуси и России сегодня, 13 апреля, правительство России одобрило пакет документов по нефтегазовым вопросам с Беларусью. По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева , были найдены решения, которые удовлетворяют обе стороны и которые в целом понятны и прозрачны.



© Sputnik Александр Астафьев Минск Медведев: и Москва договорились по нефти и газу

Одобрены три протокола: об изменениях в соглашения о тарифах между Россией и Беларусью при поставке и транспортировке природного газа от 2011 года, о внесении изменений в соглашение от 2007 года о мерах по урегулированию сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов. Также одобрен протокол о внесении изменений в соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО "Белтрансгаз" .

"Что именно под собой подразумевает именно этот документ, не очень понятно. Но вполне возможно, что речь пойдет о выплате газового долга, о том, как будут формироваться цены, и подобные вопросы. Детали мы узнаем, видимо, когда белорусская делегация вернется в Минск", — сказала Елена Ольшанская.

Цена на газ для нашей страны в 2017 году составит 130 долларов за тысячу кубометров. С 2018 года наша страна получит скидку на газ, газовые соглашения подписаны сроком на три года.

С 2017 года и до конца 2024 года Беларусь будет получать 24 миллиона тонн сырой нефти в год трубопроводным транспортом. Из них 18 миллионов уйдет на белорусские НПЗ, а остаток наша страна сможет реэкспортировать. Пошлина от реэкспорта позволит компенсировать высокую цену на газ в этом году.

"Цена на газ, конечно, высока, но она ниже, чем та цена, которая предлагалась. Напомню, в начале года топ-менеджмент " Газпрома " направил письмо в российское Минэнерго, где заявлялось, что цена на газ для Беларуси составит 140 долларов. Это связано было с инфляцией, с ростом внутрироссийских цен на газ внутри РФ, с другими компонентами сложного механизма формирования цен", — пояснила Ольшанская.

На переговорах в Санкт-Петербурге РФ и Беларусь также договорились о том, что Россия рефинансирует долги республики по ранее выданным российским кредитам за 2017 год, возобновится финансирование по линии ЕФСР.

Протоколы изменений и дополнений в межправительственные соглашения должны быть ратифицированы парламентами Беларуси и России, а затем подписаны президентами двух стран.

Комментарий экономического обозревателя Елены Ольшанской слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.