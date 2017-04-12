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"В Беларуси меня боятся". Как брестчанка по прозвищу Волчица бьется с чемпионками мира в ММА
Лилия Казак из Бреста работает на заводе и параллельно строит карьеру в боях без правил, где ее второе имя — Волчица. Она соперничала с чемпионками мира по кикбоксингу, тайскому боксу и панкратиону, а сама является серебряным призером первенства планеты по рукопашному бою. Поединки дома для нее редкость — соперницы боятся Лилю. На ее примере SPORT.TUT.BY рассказывает о том, как обстоят дела в женском ММА в Беларуси.
«Да, я „выносила“ девочек, но принять их трусливую позицию не могу»
В последний раз лидерство Лилии Казак без боев признали на чемпионате Беларуси по панкратиону (вид единоборств с минимальными ограничениями в правилах. — SPORT.TUT.BY), который прошел в Минске 9 апреля. Брестчанка ехала сюда за практикой перед ответственным сражением 27 апреля на ММА-турнире в Санкт-Петербурге. Ее заверили, что соперницы будут. Каково же было разочарование, когда в день соревнований Лиле сообщили, что все девушки в весовой категории до 64 кг снялись, когда узнали об участии Казак.
Вместо выхода на помост Лилю ждал просмотр первенства на трибунах Дворца спорта. И лучшее, что случилось с ней в этот день, — интервью для SPORT.TUT.BY.
— У меня КМС по боксу (кандидат в мастера спорта. — SPORT.TUT.BY), а норматив для мастера спорта не дали выполнить по той же причине, что и в случае с панкратионом: со мной боятся биться, — смеется Лилия. — Как-то на внутреннем старте штаб оппонента собрал «компромат» на меня. Угрожал подачей протеста перед финальным сражением. Мол, мне нельзя выступать в любительских стартах по боксу, так как я профессиональный боец ММА. Все так, только я же выхожу в непрофильном для себя виде единоборств — боксе. Сейчас уже даже профессиональным боксерам разрешили соревноваться в любителях, а со мной так поступают! И уж если те, кто таким образом выполняет мастера спорта, передо мной пасуют, то чего же они стоят? Да, я «выносила» девочек. Случалось, что побеждала досрочно с двумя нокдаунами в одном раунде. Но принять пораженческое настроение соперниц, их трусливую позицию не могу. Сама никогда не отступаю, за что бы ни взялась.
За плечами у Казак несколько титулов, добытых на первенствах страны по боксу (2013, 2015) и грэпплингу (все Кубки и чемпионаты, начиная с 2012 года), а также серебряная награда чемпионата мира по рукопашному бою (2013). А ведь в единоборствах она всего с 18 лет.
— В спорт пришла с «нулем» — без какого-либо «багажа», — поясняет Лиля. — Помню, в 11 лет хотела записаться в секцию борьбы, однако родители не поддержали. Отец предложил пойти на танцы или в бассейн. Настаивать не стала, так как считала, что занятия платные, а выпрашивать деньги у родителей, видимо, гордость не позволила. «Вот вырасту и все равно пойду», — решила. Достигнув совершеннолетия, записалась в бойцовский клуб. В троллейбусе нашла объявление о наборе новичков. Шел 2008 год. Выступать на любительских, а тем более профессиональных турнирах не планировала. Работала для себя, что было в радость. Тренеры разглядели во мне талант, твердили, что нужно выходить на ринг. Сопротивлялась и все же поддалась на уговоры. Оказалось, что я создана для ММА.
«Детей нужно уводить от экранов, когда показывают „Дом-2“ — вот уж где насилие над умами!»
Спортивный путь Казак начался с освоения борьбы. С 2009 года, когда в Беларуси был взят курс на развитие смешанных единоборств, она добавила тренировки из других видов. В 2011 году Лиля впервые боксировала на чемпионате страны, а в 2012-м открыла счет поединкам в боях без правил.
— Изначально должна была пойти на турнир, который проходил в Бресте, в качестве зрителя. Однако за два дня до старта поступило предложение биться. Первой реакцией было: «Как? Я не готова!»
— Если честно и откровенно, уважаемые зрители, не нравится мне женские кикбоксинг, тайский бокс и смешанные единоборства. Хочется, чтобы они [женщины] сидели дома. Были хорошими женами и хозяйками, дочками и сестрами. Но ничего не поделаешь против большого спорта. Приходится комментировать, приходится болеть и тренировать девчонок.
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— Это не что иное, как проявление дискриминации, — полагает Лилия. — Боец — это черта характера, а не определение половой принадлежности. Промоушены с мировым именем делают женские сражения боями вечера, а у нас не могут признать за женщинами право заниматься тем, что им нравится. Будто все, на что мы способны, это сидеть дома и варить борщи. Такого мнения придерживаются и некоторые руководители федераций. Взять, к примеру, «рукопашку». В положении о соревнованиях нет женской категории — только мужчины и юноши. А раз так, то откуда взяться заявкам от девушек? Да, вероятно, на первом старте, куда допустят девушек, я буду одна. Или же, как в случае с панкратионом, не смогу драться, потому что соперницы «сливаются» в последний момент. Но рано или поздно ситуация поменяется, что мы видим на примере женского бокса! Тут растет конкуренция и пошли первые результаты на международных турнирах, несмотря на все трудности… Дайте нам, женщинам, шанс! Или, может быть, мне заявиться в мужской дивизион?
Хотя на примере своей семьи знаю, что процесс признания сложен. В первое время, когда возвращалась с тренировок с фингалами, мама приговаривала: «Да как же так? Ты же девочка!» Вот так, дерусь с парнями в полную силу. Чужое мнение мне все равно. Это моя жизнь. Мама поняла, смирилась и теперь всячески поддерживает меня.
Синяки и фингалы — это еще куда ни шло. В ММА нередки случаи, когда девушки разбивают другу другу лицо в кровь. Так было во время поединка Лилии с представительницей Китая Вэйли Джанг.
— Детей нужно уводить от экранов, когда показывают «Дом-2» — вот уж где насилие над умами! — полагает Казак. — Или когда убивают людей, мучают животных… А профессиональный бой — это искусство. Такое же, как живопись, скульптура, танцы. Когда сражение проходит на высоком техническом уровне, а не является, по сути, уличной дракой, наблюдать за ним в удовольствие. Но если вы человек слабонервный и не можете смотреть, как дерутся девушки, пожалуйста, не смотрите. Выбор всегда есть.
«Верна принципам и бьюсь до конца, поэтому Волчица»
С момента первого поединка в ММА Лилия Казак выиграла четыре раза, столько же раз проиграла и один раз довольствовалась ничьей.
— Я не росла на «мешках», мне никогда не организовывали проходных боев. И ничего — до сих пор живая, как видите.
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По мнению Казак, Овчинниковой и Енджейчик пробиться в элитные мировые лиги по боям без правил удалось благодаря титулам и сильному менеджеру и поддержке, которую имеют девушки из единоборств в Польше и Украине.
— А у нас отсталая страна в плане женского спорта, — продолжила брестчанка. — Настолько все плохо, что в панкратионе у меня нет соперниц — не по силе, а по факту. Сижу на полупустых трибунах, болею за ребят из своего клуба. Организаторы говорили, что дадут медальку. Только зачем она мне? Я приехала соревноваться.
Недавно менеджер появился и у Лили. Это Александр Смирнов из России. По контракту Смирнов гарантирует Казак один бой в два месяца. Первый был в феврале, второй состоится в Санкт-Петербурге 27 апреля в рамках турнира «Дорога в M-1». Противостоять Казак будет россиянка Злата Шефтор.
— Хочу поработать в стойке, — поделилась планами девушка. — Удары из бокса заводят публику, а партер зрители не понимают. Скандалами, как Конор Макгрегор, не промышляю, хотя, наверное, следовало бы. Воспитание не позволяет переходить черту дозволенного. А со спортивной точки зрения готова держать планку высоко, чтобы промоутеры могли зарабатывать и развивать женский ММА.
Исторически повелось, что в мире смешанных единоборств бойцы имеют прозвища. Например, чемпиона UFC из Беларуси Андрея Орловского именуют Питбулем. Второе имя получила и Лилия.
— Перед первым боем в ММА на меня стали наседать в клубе, предлагать варианты, — вспоминает она. — «Вы что, прикалываетесь? Мне не надо кличек», — такой ответ ребят не устроил. Тогда предложила называть себя Волчицей. Волк — символ свободы, верности и бесстрашия. Это животное, которое не боится атаковать более сильного соперника и не поддается дрессировке. Думаю, это про меня. Я верна принципам и бьюсь до конца.
Лиля трудится монтажником электровакуумных приборов на заводе с тех пор, как закончила школу. То есть несмотря на длинную историю в боях без правил, ее до сих пор кормит рабочая профессия.
— Когда-то на заводе было полностью свое производство, сейчас привозятся готовые материалы из Китая и Венгрии. Моя задача — собрать автомобильную лампочку. Или лампу для уличного освещения и теплиц. Почти вся зарплата уходит на спортивное питание, тренировки и экипировку. Получается, что оплатить обучение в высшем учебном заведении уже не могу. Мне еле хватает, чтобы содержать себя. Хочу зарабатывать спортом, но в нашей стране это пока невозможно.
В 2017 году Лилия Казак надеется выйти на график три-четыре боя за сезон, что является нормой для бойцов ММА. Раньше случалось, что за год Волчица ни разу не выходила в октагон. Несколько побед повысят ее шансы пробиться в Bellator, где есть весовая категория до 57 кг. Случится ли это, зависит также от менеджера брестчанки. Что же касается UFC, то там весовая категория Казак пока представлена.
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Лилия Казак из Бреста работает на заводе и параллельно строит карьеру в боях без правил, где ее второе имя - Волчица.
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