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Виновную в столкновении двух трамваев в Серебрянке осудили на два года и лишили прав

13.04.2017 16:52 — Разное | Tut.by  
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Виновной в столкновении двух трамваев в Серебрянке в феврале прошлого года признали одного из водителей. Девушка не признала свою вину. Ее приговорили к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, лишению прав на три года. Также пострадавшей в аварии выплатили моральную компенсацию, об этом AUTO.TUT.BY рассказала помощник прокурора Ленинского района Анастасия Борисевич.


ДТП произошло в феврале прошлого года. Трамвай маршрута № 6 Серебрянка — Зеленый Луг остановился на остановочном пункте «Серебрянка-3». Трамвай, следовавший за ним, не затормозил и врезался в стоящее транспортное средство.

В ДТП два человека получили тяжкие и менее тяжкие телесные повреждения, еще пятерых после осмотра медики отпустили домой.

Водитель утверждала: в момент приближения к остановке в трамвае пропало электричество, поэтому предотвратить столкновение с другим транспортным средством она не могла.


— Как показало следствие, водитель управляла технически исправным трамваем, но проявила невнимательность и неосмотрительность, неправильно выбрала скорость, которая не обеспечила безопасность движения, и допустила столкновение. Тяжкие и менее тяжкие телесные повреждения получили две пассажирки. Водитель вину не признала, — отметила помощник прокурора Анастасия Борисевич.

Суд приговорил девушку к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение по ст. 317 ч. 2 УК РБ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Также девушку лишили прав на три года.

Ранее водитель не была судима, но привлекалась к ответственности за нарушение ПДД при управлении трамваем. Но тогда обошлось без жертв.

Иск пассажирки, получившей тяжкие телесные повреждения, на сумму 10 тысяч рублей был удовлетворен владельцем транспортного средства КУП «Минсктранс». Вторая пострадавшая иск не заявляла.

Приговор вступил в законную силу и не подлежит обжалованию.

 
 
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