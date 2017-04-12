Лоб в лоб столкнулись белорусская маршрутка с грузовой «Газелью» под Брянском.

Утром 13 апреля на перекрестке у поселка Добрунь столкнулись «Газель», перевозившая хлеб, и микроавтобус «Фольксваген Транспортер».

К автоаварии «подключились» фура и еще один микроавтобус, сообщает сайт 32cars.ru .

Пострадали 5 человек. Водители микроавтобуса и грузовика, которые сошлись в лобовом «поединке», получили серьезные травмы, по сообщению МЧС Брянской области, их доставили в больницы.

Автомобили также практически не подлежат восстановлению.

Фото: 32cars.ru