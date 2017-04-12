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Лобовое столкновение под Брянском: ранены 5 человек
Лоб в лоб столкнулись белорусская маршрутка с грузовой «Газелью» под Брянском.
Утром 13 апреля на перекрестке у поселка Добрунь столкнулись «Газель», перевозившая хлеб, и микроавтобус «Фольксваген Транспортер».
К автоаварии «подключились» фура и еще один микроавтобус, сообщает сайт
Пострадали 5 человек. Водители микроавтобуса и грузовика, которые сошлись в лобовом «поединке», получили серьезные травмы, по сообщению МЧС Брянской области, их доставили в больницы.
Автомобили также практически не подлежат восстановлению.
Фото: 32cars.ru
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Лоб в лоб столкнулись белорусская маршрутка с грузовой «Газелью» под Брянском. Утром 13 апреля на перекрестке у поселка Добрунь столкнулись «Газель»,...
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