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Лобовое столкновение под Брянском: ранены 5 человек

13.04.2017 16:55 — Разное | БДГ  
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Лоб в лоб столкнулись белорусская маршрутка с грузовой «Газелью» под Брянском.

Утром 13 апреля на перекрестке у поселка Добрунь столкнулись «Газель», перевозившая хлеб, и микроавтобус «Фольксваген Транспортер».

К автоаварии «подключились» фура и еще один микроавтобус, сообщает сайт 32cars.ru.

Пострадали 5 человек. Водители микроавтобуса и грузовика, которые сошлись в лобовом «поединке», получили серьезные травмы, по сообщению МЧС Брянской области, их доставили в больницы.

Автомобили также практически не подлежат восстановлению.

Фото: 32cars.ru

 
 
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Лоб в лоб столкнулись белорусская маршрутка с грузовой «Газелью» под Брянском.   Утром 13 апреля на перекрестке у поселка Добрунь столкнулись «Газель»,...

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