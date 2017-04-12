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Вышел трейлер сериала "Мгла" по повести Стивена Кинга

13.04.2017 16:48 — Разное | Tut.by  
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В Сети появился первый трейлер мистического сериала «Мгла», снятого по повести «Туман» американского писателя Стивена Кинга. Премьера сериала запланирована на вторую половину июня.


Продюсерами проекта выступили Боб Вайнштейн и Харви Вайнштейн. Сериал не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия.

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Повесть Стивена Кинга «Туман» написана в жанре психологического ужаса. По сюжету сериала, неестественно густой туман окутывает небольшой городок Бриджтон в штате Мэн. Впоследствии герои начинают понимать, что в тумане скрываются чудовища.

 
 
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Судя по трейлеру "Мглы", сериал обещает быть действительно страшным.

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