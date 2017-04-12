В Сети появился первый трейлер мистического сериала «Мгла», снятого по повести «Туман» американского писателя Стивена Кинга. Премьера сериала запланирована на вторую половину июня.





Продюсерами проекта выступили Боб Вайнштейн и Харви Вайнштейн. Сериал не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия.

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Повесть Стивена Кинга «Туман» написана в жанре психологического ужаса. По сюжету сериала, неестественно густой туман окутывает небольшой городок Бриджтон в штате Мэн. Впоследствии герои начинают понимать, что в тумане скрываются чудовища.