Дожди и христианская Пасха задают общее настроение грядущих выходных: должно быть радостно, сытно и не очень подходяще для развлечений на свежем воздухе, особенно с учетом погоды.

Но, с другой стороны, что делать всем остальным – атеистам, агностикам и представителям других вероисповеданий, если они не расположены скучать дома? Варианты есть.

В кино: "Форсаж-8"

Подарок поклонникам Вина Дизеля и легендарных историй о команде автогонщиков, побеждающих зло – в прокат выходит восьмая часть фильма "Форсаж". В этот раз на роль "зла" определили красавицу Шерлиз Терон: она попробует сбить с дороги главного героя, втянуть его в очередную преступную аферу и даже поссорить с друзьями.

Селиханов о Селиханове в Художественном музее

Национальный художественный музей в эту субботу предоставляет возможность услышать об одном из самых ярких белорусских скульпторов ХХ века (барельеф на площади Победы, соавтор "Непокоренного человека" в Хатыни) Сергее Селиханове. О своем деде будет рассказывать внук Сергея Селиханова Константин, стипендиат и участник многих международных проектов, автор памятника скульптуры "Муза Оперы" у Большого театра и мемориала "Река памяти", посвященного жертвам теракта в Минском метро.



© Sputnik Алексей Даничев Шестиметровая бронзовая скульптура "Непокоренный человек" работы С. Селиханова

В музее решили, что никто кроме внука не сможет лучше и увлекательнее рассказать о знаменитом скульпторе. В этом году, кстати, исполнилось 100 лет со дня рождения народного художника БССР Сергея Селиханова.

Встреча начнется в Национальном художественном музее в 14:00; стоимость билета: 5 рублей для взрослых, 2,50 – для студентов и школьников.

"Революционные" презентации Artes Liberales 2017

Для тех, кто отчаянно пытается понять, что же такое сейчас происходит с людьми и миром, в течение нескольких недель будет уникальная возможность обсудить свои поиски и, возможно, приблизиться к ответам. Ведущие исследователи Беларуси и ближнего зарубежья собрались, чтобы обсудить "революционные" проявления нашей жизни. В течение полутора недель запланированы более 40 событий. В субботу, в частности, будут говорить о "Википедии и прямой демократии" и "Борьбе жителей белорусских местечек за утраченную свободу и землю в ХІХ веке", в воскресенье – о "Революционном теле в театре 1920-х и биомеханике Мейерхольда" и о "Политическом эстетическом" (на примере украинского медиа-искусства).

Где: галерея "Ў", с программой можно ознакомиться на специальном сайте .

Добро пожаловать в IT

Профориентационная конференция ProIT.RockStars, на которую ждут желающих попробовать себя в IT школьников и взрослых, пройдет в субботу в Лицее БГУ. О профессиях, возможностях и рисках на личных примерах расскажут успешные специалисты из EPAM, "Яндекс", а также партнеры и руководители известных IT-проектов.

Организаторы добавляют, что участников конференции ждут интересные конкурсы, а также различные призы и подарки.

Где: Лицей БГУ; когда: в субботу с 11:00, участие бесплатное.

Открытие мотовесны

У мотовесны в Силичах будет женское лицо. Всех любителей погонять на двух колесах, а также понаблюдать за байкерами приглашают представительницы женского мотообъединения "Ласточки". В программе – выступление учеников детской мотошколы DrivePark: свое умение управлять мото- и квадроциклами покажут дети в возрасте от 5 до 12 лет. Кроме того, гостям обещают огненное шоу, конкурсы и много музыки, в том числе выступление группы "Тяни-Толкай".



© Sputnik Валерий Мельников Девушка на мотоцикле

Где: горнолыжный комплекс "Силичи"; когда: в субботу с 12:00; стоимость билета: 7 рублей, детям до 12 лет и девушкам за рулем мотоцикла вход свободный.

"Вялiкдзень" в Озерце

Отметить Пасху с соблюдением национальных белорусских традиций приглашает Музей народной архитектуры и быта в деревне Озерцо под Минском. В музее напоминают, что одной из особенностей белорусской Пасхи является традиция "хождения волочебников", которые ходили по домам и поздравляли хозяев с праздником, желали им здоровья и хорошего урожая.

Помимо обхода дворов, в пасхальной программе музея в воскресенье будут мастер-классы по изготовлению и украшению яиц из теста и картона, а также исполнению пасхальных песен. Будут пасхальные хороводы и традиционные игры – "Битье и катание яиц", "Жалубок" и другие.



© Sputnik/ Аляксей Мацюш Рэканструкцыя валачобнага абраду з абыходам вёскі

Где: Музей народной архитектуры и быта; когда: в воскресенье с 11:00; стоимость билетов: 5,50 рубля для взрослых и 3 рубля для школьников.