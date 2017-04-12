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Миллиардер Усманов будет судиться с Навальным «за клевету» в фильме о Медведеве
13.04.2017 17:28 — Разное | Ежедневник
В Люблинский районный суд Москвы поступил иск миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК).
Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.
Заявление Усманова зарегистрировано. «Речь идет об иске о защите чести и достоинства», — уточнила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Людмила Морозова.
О намерении судиться с Навальным бизнесмен заявил 11 апреля. Усманов принял такое решение в связи с публикациями, порочащими честь и достоинство, а также клеветой в опубликованных расследованиях ФБК.
В материалах ФБК о якобы связанных с премьер-министром России Дмитрием Медведевым благотворительных и некоммерческих фондах утверждается, что сокурсник Медведева Илья Елисеев и связанный с ним фонд «Соцгоспроект» получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью пять миллиардов рублей. Бизнесмен отверг все обвинения и объяснил, что обменял усадьбу в Знаменском на предложенную «Соцгоспроектом» землю рядом с его загородным домом. В пресс-службе USM Holdings выводы Навального и ФБК сочли некомпетентными.
Медведев в свою очередь назвал якобы собранный на него компромат «чушью и какими-то бумажками», пишет
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В Люблинский районный суд Москвы поступил иск миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК).
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