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Дорогу в Червенском районе отремонтировали кирпичами

13.04.2017 17:25 — Разное | Tut.by  
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Читательница из городского поселка Смиловичи Червенского района прислала фото, на котором видно, что автодорогу местные дорожники отремонтировали весьма непривычным способом — кирпичами.

— День добрый. Хочу показать, как выполняется ремонт дороги в г/п Смиловичи Червенского района. Сразу видно, что мы не зря платим дорожный сбор! — написала девушка.


Фото читателя

Фото читателя

Фото читателя

Фото читателя

Городской поселок находится в 27 километрах от Минска, недалеко от трассы М4. Там, по данным за 2015 год, проживает порядка пяти тысяч человек.

 
Теги: Минск
 
 
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