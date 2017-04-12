Читательница из городского поселка Смиловичи Червенского района прислала фото, на котором видно, что автодорогу местные дорожники отремонтировали весьма непривычным способом — кирпичами.

— День добрый. Хочу показать, как выполняется ремонт дороги в г/п Смиловичи Червенского района. Сразу видно, что мы не зря платим дорожный сбор! — написала девушка.



Фото читателя

Фото читателя

Фото читателя

Фото читателя

Городской поселок находится в 27 километрах от Минска, недалеко от трассы М4. Там, по данным за 2015 год, проживает порядка пяти тысяч человек.