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Вера Лапко вышла в полуфинал турнира в Стамбуле
Белорусская теннисистка Вера Лапко (№ 264 рейтинга WTA) вышла в полуфинал турнира в Стамбуле c призовым фондом 60 тысяч долларов.
В четвертьфинале18-летняя Вера Лапко взяла верх над Сабиной Шариповой из Узбекистана (№ 138), посеянной на турнире под 2-м номером — 6:1, 6:4. Матч продлился 60 минут.
В предыдущей встрече белоруска обыграла итальянку Джессику Пьери (№ 304) — 6:3, 6:4.
Еще одна белоруска Светлана Пироженко (№ 495) уступила в четвертьфинале чешке Петре Крейшовой (№ 359) — 0:6, 2:6.
Именно против Петры Крейшовой 14 апреля сыграет Вера Лапко в полуфинале.
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Белорусская теннисистка Вера Лапко (№ 264 рейтинга WTA) вышла в полуфинал турнира в Стамбуле c призовым фондом 60 тысяч долларов.
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