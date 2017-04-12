Белорусская теннисистка Вера Лапко (№ 264 рейтинга WTA) вышла в полуфинал турнира в Стамбуле c призовым фондом 60 тысяч долларов.



Вера Лапко. Фото: tennis.by

В четвертьфинале18-летняя Вера Лапко взяла верх над Сабиной Шариповой из Узбекистана (№ 138), посеянной на турнире под 2-м номером — 6:1, 6:4. Матч продлился 60 минут.

В предыдущей встрече белоруска обыграла итальянку Джессику Пьери (№ 304) — 6:3, 6:4.

Еще одна белоруска Светлана Пироженко (№ 495) уступила в четвертьфинале чешке Петре Крейшовой (№ 359) — 0:6, 2:6.

Именно против Петры Крейшовой 14 апреля сыграет Вера Лапко в полуфинале.