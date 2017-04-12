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"Как я поменял работу и жизнь": пришлите историю о том, как нашли работу, и выиграйте приз
Инженер
Эксперты
Расскажите о себе, а также о прежней и новой работах. Сколько вам лет, какое образование? Кем работали до смены работы? Почему решили найти новое место? Какие обязанности выполняли на старом месте, а какие — на новом? Где и как искали новую работу? Опишите сложности, которые вам пришлось преодолевать на пути к своей мечте. Немаловажен и финансовый вопрос. Потеряли ли вы в зарплате из-за смены профессии? Каких вложений потребовал старт в новой сфере деятельности? Пришлось ли повышать квалификацию для смены работы? Как отнеслись родные и близкие к вашим изменениям? Сложно ли было психологически решиться на смену работы?
Для участия в конкурсе нужно прислать текст, а также свою фотографию.
Участники конкурса должны быть готовы подтвердить достоверность своей истории.
Ждем от вас писем с историями о смене работы и фотографиями на e-mail: elena.melnikova@tutby.com с пометкой «Как я поменял работу и жизнь». В письме также укажите свое имя и фамилию (анонимные сообщения не принимаются), название населенного пункта, номер телефона.
Письма принимаем до 15 мая. Победителя выберут читатели FINANCE.TUT.BY на голосовании, которое будет объявлено вскоре после публикации последней истории, присланной на конкурс. Победитель получит приз в 300 рублей (приз нужно будет забрать самостоятельно).
Редакция оставляет за собой право отбирать истории и публиковать самые интересные.
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FINANCE.TUT.BY объявляет о старте нового конкурса "Как я поменял работу и жизнь".
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