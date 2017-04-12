Инженер променял богатую жизнь в ЮАР на хутор в Беларуси, а молодая городская семья в поисках работы переехала в деревню. Безработная ушла с биржи труда на собственный конный двор, а учительница профессионально занялась рестлингом . FINANCE.TUT.BY объявляет о старте нового конкурса «Как я поменял работу и жизнь». Пришлите нам историю о том, как кардинально сменили профессию, и выиграйте приз.



Фото с сайта www. rabota-pushkin.ru

Эксперты говорят о том, что в будущем мы станем менять профессии все чаще. Если вы один из тех смелых людей, которые которые оставили работу в поисках новой, чтобы начать новую жизнь, поделитесь с нами своей историей.

Расскажите о себе, а также о прежней и новой работах. Сколько вам лет, какое образование? Кем работали до смены работы? Почему решили найти новое место? Какие обязанности выполняли на старом месте, а какие — на новом? Где и как искали новую работу? Опишите сложности, которые вам пришлось преодолевать на пути к своей мечте. Немаловажен и финансовый вопрос. Потеряли ли вы в зарплате из-за смены профессии? Каких вложений потребовал старт в новой сфере деятельности? Пришлось ли повышать квалификацию для смены работы? Как отнеслись родные и близкие к вашим изменениям? Сложно ли было психологически решиться на смену работы?

Для участия в конкурсе нужно прислать текст, а также свою фотографию.

Участники конкурса должны быть готовы подтвердить достоверность своей истории.

Ждем от вас писем с историями о смене работы и фотографиями на e-mail: elena.melnikova@tutby.com с пометкой «Как я поменял работу и жизнь». В письме также укажите свое имя и фамилию (анонимные сообщения не принимаются), название населенного пункта, номер телефона.

Письма принимаем до 15 мая. Победителя выберут читатели FINANCE.TUT.BY на голосовании, которое будет объявлено вскоре после публикации последней истории, присланной на конкурс. Победитель получит приз в 300 рублей (приз нужно будет забрать самостоятельно).

Редакция оставляет за собой право отбирать истории и публиковать самые интересные.