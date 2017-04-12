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Антимонопольный комитет Украины оштрафовал нового владельца сети duty-free Belamarket и салонов Ziko
13.04.2017 17:45 — Разное | Ежедневник
Гражданин Беларуси Артур Гранц, проживающий в Киеве, заинтересовал украинских антимонопольщиков фактом не согласованной с ними концентрации своего бизнеса в сфере беспошлинной торговли в Украине.
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Как выяснилось в ходе рассмотрения дела, «в результате осуществления концентрации не произошло изменений в структуре потребления и поставки на рынках розничной беспошлинной торговли в международных пунктах пропуска через государственную границу Украины для воздушного сообщения и поставки товаров для магазинов беспошлинной торговли». АМКУ признал, что «заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на задействованных товарных рынках Украины», но, тем не менее, обязал бизнесмена выплатить штраф в сумме 102 тыс. гривен (около 3,8 тыс. долларов)
Напомним, Артур Гранц проживает постоянно в Украине, где является собственником многих активов, но начинал бизнес в Беларуси и имеет ее гражданство. В 2016 году он инвестировал в страну своего паспорта, купив крупнейшую сеть магазинов duty-free ««Беламаркет дьюти фри» и сеть магазинов часов и ювелирных изделий Ziko.
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Антимонопольный комитет Украины оштрафовал нового владельца сети duty-free Belamarket и салонов Ziko
Гражданин Беларуси Артур Гранц, проживающий в Киеве, заинтересовал украинских антимонопольщиков фактом не согласованной с ними концентрации своего бизнеса в...
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