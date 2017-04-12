



МТБанк – это не только крупнейший частный белорусский банк, но и социально ответственный бренд. При этом к общественно значимым инициативам МТБанк старается приобщить как можно большее число людей.

Так в начале года прошла викторина, которая позволила почти двум тысячам человек внести свой вклад в создание рябиновой аллеи в Минске. А теперь эстафету подхватили и корпоративные клиенты МТБанка – компании Itransition, «Здоровый продукт», «Заславская кондитерская фабрика», которые посадили новые деревья возле бизнес-центра «Фаренгейт», ул. Притыцкого, 79.

«Ведя свой бизнес в соответствии с обязательствами Глобального договора ООН, мы участвуем в решении социальных проблем общества. У нас прекрасный город, своей атмосферой помогающий нам жить и работать. Нам по силам сделать его еще зеленее и экологичнее и кроме того - приобщить к этому полезному и доброму делу неравнодушных энтузиастов. Недавно МТБанк успешно высадил рябиновую аллею у Свислочи, а сейчас, уже с большим опытом и совместно со своими корпоративными клиентами-волонтерами мы продолжим озеленение прямо под окнами одного из наших расчетно-кассовых центров на ул.Притыцкого», - рассказали в банке.

МТБанк ведет активную работу со своими клиентами не только по финансовым вопросам, но и приобщает их к социальным проектам. Так, ежегодно МТБанк проводит образовательные семинары для своих клиентов «Бизнес в стиле FLEX», участники которых изучают новые практики, обмениваются опытом и обсуждают наиболее важные вопросы. Совместная посадка деревьев – новая форма взаимодействия банка и бизнеса.





«Мы благодарны, что МТБанк приобщил нас такому мероприятию. Это прекрасная возможность внести свой вклад в то, чтобы наш город был более красивым и здоровым. Мы надеемся, что подадим пример и другим компаниям. Ведь это хорошо, когда бизнес приносит пользу обществу», – отметил один из участников акции, начальник отдела продаж по Минску УП «Здоровый продукт» Юрий Смирнов.

Новые деревья – это не только вклад в здоровую экологию города. Одно дерево ежегодно фильтрует до 132 кг вредных веществ, которые загрязняют воздух, и продуцирует суточную норму кислорода, необходимую для 3 человек. Кроме того, деревья являются важным эстетическим моментом в жизнь мегаполиса, неотъемлемой частью нормальной городской жизни и важным фактором в создании гармоничного мироощущения горожан.