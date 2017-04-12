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Берлускони окончательно продал "Милан" китайцам

13.04.2017 18:18 — Разное | Tut.by  
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Принадлежащая бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони компания Fininvest закрыла сделку по продаже 99,93% акций футбольного клуба «Милан» контролируемому пулом китайских инвесторов холдингу Rossoneri Sport Investment Lux.

В совместном сообщении обеих компаний отмечается, что на финальном этапе реализации сделки ее условия остались теми же, что были согласованы в августе 2016 года. В общей сложности за акции «Милана» новые владельцы выплатили 740 млн евро, в том числе погасив долги клуба на 220 млн евро.

— Покупатели также подтвердили свои обязательства по значительному увеличению капитала клуба и вливаниям ликвидности, направленным на укрепление финансовой структуры «Милана, — говорится в сообщении Fininvest.

На 14 апреля намечено проведение собрания акционеров «Милана», на котором должно быть принято решение о смене руководства клуба.

О готовящейся сделке с группой китайских инвесторов действующий президент клуба Сильвио Берлускони сообщил в июле 2016 года.

— Я принял важное решение. Я хочу передать «Милан» людям, которые смогут сделать клуб большой силой не только в Италии, но и в Европе, и во всем мире. Я продаю клуб людям, которые смогут вернуть его на законное место, — заявил тогда Берлускони, признавший, что в последние годы руководимому им клубу «не удавалось добиваться того, что получалось раньше».

В августе 2016 года было объявлено о подписании предварительного договора, в соответствии с которым покупатели обязались приобрести его за 740 млн евро и затем в течение трех лет инвестировать в клуб 350 млн евро.

Ранее Guardian сообщала, что во главе группы китайских инвесторов, к которой должен перейти контроль над 70% акций «Милана», стоит основатель поисковой системы Baidu Робин Ли, занимающий четвертое место в списке богатейших людей Китая.

«Милан» был основан в 1899 году и уже в 1901 году завоевал титул чемпиона Италии. С тех пор «Милан» побеждал в чемпионате еще 17 раз, а кроме того пять раз завоевывал Кубок Италии и семь раз брал Суперкубок Италии. В 1963 году «Милан» стал первым итальянским клубом, выигравшим Кубок европейских чемпионов, победив в финале португальскую «Бенфику», и с тех пор еще неоднократно побеждал в крупнейших международных турнирах.

Однако в последние годы результаты «Милана» довольно скромны. Выиграть «серию А» «Милану» удалось в 2011 году, тогда же он взял и Суперкубок Италии. В прошлом розыгрыше футбольного чемпионата Италии «Милан» занял только седьмое место, в третий раз подряд оставшись без еврокубков.

 
 
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Выкуп у структур Сильвио Берлускони 99,93% акций "Милана" обошелся в 740 млн евро. По данным Forbes, "Милан" занимает 12-е место в списке самых дорогих футбольных клубов мира.

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