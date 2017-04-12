



С учетом планируемого запуска первого блока БелАЭС, Беларусь предложила Финляндии сотрудничество в данной области.

Как сообщила пресс-служба Совмина, первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский встретился в четверг с мМинистром внешней торговли и развития Финляндии Каем Мюккяненом.

"В нынешнем году Беларусь и Финляндия отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. Безусловно, за этот период удалось достигнуть определенных положительных результатов. Мы искренне признательны финляндской стороне за последовательную позицию в Евросоюзе в вопросе нормализации отношений ЕС с Беларусью. Хотелось бы еще раз подтвердить заинтересованность в выстраивании стабильных добрососедских отношений с Европейским союзом", - отметил Василий Матюшевский.

По его словам, реализация имеющегося торгово-экономического потенциала имеет большое значение для Беларуси в плане привлечения инвестиций и расширения использования современных финских технологий.

"К сожалению, в настоящее время объем взаимной торговли между Беларусью и Финляндией невелик. В 2016 году товарооборот составил около 101 млн долларов в эквиваленте. Как нам кажется, данная ситуация не может устраивать ни белорусскую, ни финляндскую сторону. Сегодня существуют все условия для выхода как минимум на уровень нашего взаимного товарооборота 2012 года. Мы делаем все возможное для этого", - добавил первый вице-премьер.

Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с финляндской стороной по ряду направлений. В их числе биотехнологии, лесопользование, деревообработка, производство биотоплива, сельское хозяйство, научно-техническое сотрудничество, охрана окружающей среды и другие направления.

"Мы готовы предоставить все необходимые условия для успешной реализации в Беларуси крупных бизнес-проектов с участием финляндских компаний", - подчеркнул Василий Матюшевский.

Одним из ключевых направлений сотрудничества может стать энергетика. "С учетом планируемого запуска первого блока Белорусской АЭС сотрудничество в данной области представляется перспективным для обеих сторон", - заявил первый вице-премьер. В качестве примера он привел возможность строительства пиково-резервных энергоисточников на базе газотурбинных установок, что может быть интересно для финляндской стороны.

В свою очередь министр внешней торговли и развития Финляндии Кай Мюккянен отметил, что Финляндия готова увеличивать инвестиции в развитие белорусской экономики.

"Мы готовы не только продавать свои технологии, но и инвестировать в развитие белорусской экономики и создание новых рабочих мест", - сказал он.

В Беларуси уже успешно работает ряд финских компаний. В их числе Kesko, которая вкладывает средства в развитие сети гипермаркетов ОМА и, по информации Кая Мюккянена, готова увеличивать инвестиции.

Министр обратил внимание, что позиция Беларуси в международном рейтинге Doing Business постоянно улучшается, и это является одним из ключевых факторов, почему финляндские компании заинтересованы в выходе на белорусский рынок. Среди перспективных направлений двустороннего сотрудничества Кай Мюккянен отдельно обозначил энергетику.