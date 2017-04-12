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Искусствовед: Марк Шагал не был нужен Советскому Союзу
13.04.2017 18:21 — Разное | Sputnik Беларусь
По словам Зименко, до того, как в рамках реализации проекта "Арт-Беларусь" были приобретены картины Марка Шагала, в Беларуси работ мастера попросту не было.
© Sputnik / Артем Бордовский
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"Марк Шагал эмигрировал во Францию, где долгое время жил и создавал свои картины. Во времена Советского Союза он предлагал подарить свои произведения СССР, то в ответ получил отказ. Шагал Союзу был не нужен", — рассказал искусствовед.
Сейчас работы мастера из Витебска выкупаются на аукционах и возвращаются на родину. Наследие Марка Шагала сложно отнести к какой-либо культуре. Витебск во время его молодости находился в составе Российской империи, творил Шагал во Франции, но был к тому же и выходцем из еврейской семьи, поэтому Беларусь в данном случае становится в очередь.
Куратор корпоративной коллекции выразил надежду, что благодаря экспонированию работ мастера, удастся закрепить Марка Шагала, как белорусский бренд.
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Куратор корпоративной коллекции Белгазпромбанка Александр Зименко специально для корреспондента Sputnik рассказал, почему Марк Шагал не стал брендом Беларуси.
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