По словам Зименко, до того, как в рамках реализации проекта "Арт-Беларусь" были приобретены картины Марка Шагала, в Беларуси работ мастера попросту не было.

"Марк Шагал эмигрировал во Францию, где долгое время жил и создавал свои картины. Во времена Советского Союза он предлагал подарить свои произведения СССР, то в ответ получил отказ. Шагал Союзу был не нужен", — рассказал искусствовед.

Сейчас работы мастера из Витебска выкупаются на аукционах и возвращаются на родину. Наследие Марка Шагала сложно отнести к какой-либо культуре. Витебск во время его молодости находился в составе Российской империи, творил Шагал во Франции, но был к тому же и выходцем из еврейской семьи, поэтому Беларусь в данном случае становится в очередь.

Куратор корпоративной коллекции выразил надежду, что благодаря экспонированию работ мастера, удастся закрепить Марка Шагала, как белорусский бренд.

Экскурсию по самым необычным экспонатам выставки от Александра Зименко смотрите на белорусской версии Sputnik>>