Через 15 минут после того, как у минчанки Елены умерла бабушка, у дверей квартиры появился незнакомый молодой человек. Представился ритуальным агентом, высказал соболезнования и предложил помочь организовать похороны. «Обещал, что ниже цен нигде в городе не найти», — говорит Елена. В тот момент женщина не задумалась о том, откуда парень узнал ее адрес, при этом согласилась на его услуги. В день похорон «прямо у гроба» агент потребовал расчет — стоимость услуг оказалась в 1,6 раза больше, чем первоначально оговаривалось.

По признанию самих «ритуальщиков», похороны превращаются в бесчестный бизнес с подкупами и шантажом. FINANCE.TUT.BY разбирался, как работают «серые» агенты и сколько на чужом горе зарабатывают те, кто «сливают» им информацию.



Цены ниже, чем везде. На первый взгляд

Сегодня в Беларуси работает около 500 компаний, которые оказывают ритуальные услуги, в Минске их — порядка 40. Это государственные предприятия, частные компании и ипэшники. Однако по факту «ритуальщиков» в разы больше: по всей Беларуси работают «серые» похоронные агенты, которые оказывают услуги нелегально, говорит директор компании ритуальных товаров и услуг «Буржуйчик» Денис Марфель. Они чаще всего и появляются под дверью, как только человек умер. Часто похоронные агенты-нелегалы дежурят около моргов. Поджидают людей и навязывают свои услуги, которые, на первый взгляд, оказываются дешевле, чем у частных или государственных организаций. Так считают в компаниях, действующих легально.

— Реальный сектор экономики страдает, поэтому кинулись в сферу услуг. За последние несколько лет появилось много новых организаций, которые оказывают ритуальные услуги. Многие начинают заниматься ритуальным бизнесом бездумно — на соответствующем уровне находится и качество услуг. Достаточно примеров недобросовестной конкуренции и с «серыми» агентами, и между частниками и государством, и среди самих частников, — рассказывает Денис Марфель.

Специалист поясняет, как отличить порядочных агентов от «серых».

— «Нелегалов» выдает то, что они работают только за наличные, отказываются составлять договор или все время откладывают его составление на потом. В таких случаях всегда надо требовать договор и полный перечень заказанных товаров и услуг, — говорит Денис Марфель. — Также они не могут показать какие-либо документы, подтверждающие, на какую компанию работают. Свою продукцию они изначально покупают в ритуальных магазинах, которым, может, и не нравятся «нелегалы», но часто отпускают им товар со скидками: все сейчас вынуждены крутиться. «Серые» агенты не отчисляют налоги, не платят аренду, поэтому они могут себе позволить выставлять цены ниже, чтобы выбрали именно их.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Но в итоге похороны могут оказаться в несколько раз дороже, чем нелегальный агент обещает на словах. Изначально они называют ориентировочные цены или скрывают какие-то услуги, за которые в результате придется платить.

— Вот пример: индивидуальный предприниматель взялся организовывать похороны с кремацией умершего. Было заказано все необходимое, кроме ниши в колумбарии. При этом стоимость всего перечня товаров и услуг оказалась ниже, чем такого же перечня при захоронении тела в гробу в землю на кладбище. После кремации заказчик обратился к нам с жалобой, почему урну с прахом не захоранивают в колумбарий. А все дело в том, что участок для захоронения гробов в землю, в отличие от ниши в колумбарии, предоставляют бесплатно. Поскольку ниша не была оплачена, то и основания для ее предоставления не было, — говорит заместитель директора по идеологической работе УП «Спецкомбинат КБО» Сергей Тур.

В 2016 году в Беларуси умерли 119,4 тысячи человек. Уровень смертности в стране с каждым годом снижается — в 2010-м умерли 137 тысяч человек. При этом растет рождаемость: в прошлом году в Беларуси родилось 117,8 тысячи человек, в 2010 году — 108 тысяч.

До 50 рублей за сообщение о смерти

Похороны бабушки Елене обошлись в 13 миллионов неденоминированных рублей вместо 8 миллионов, о которых изначально договаривались с агентом.

— Все обговаривалось наспех, договор заключать он отказался, ссылаясь на то, что нет времени, и подсчитывал все расценки услуг буквально на ходу, — рассказывает женщина. — Некоторые услуги я оплачивала не по ценам, которые называл агент, а по государственным счетам-фактурам. Стоимость была значительно ниже. В день похорон за деньгами он лично не пришел, а послал водителя катафалка. Я удивилась, когда финальная сумма оказалась почти в два раза больше. Но все равно оплатила, на кладбище мне было совсем не до денег. Кстати, в расчетном была одна интересная строка: за сопровождение по всем организациям агент взял с меня 50 долларов. Об этом, естественно, он сразу не предупреждал.

Первыми, не считая родственников, о смерти человека узнают скорая помощь и милиция. И те, и другие должны приехать по адресу и констатировать смерть и, если есть подозрения в насильственной смерти, отправить труп на вскрытие. Иногда похоронные агенты приезжают даже раньше скорой. По словам «ритуальщиков», информацию о смерти им «сливают» медики или милиционеры.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Раньше доставкой тела в морг занималась милиция, сейчас — Спецкомбинат КБО. Если человек умер дома или в общественном месте, на место выезжает бригада спецкомбината и увозит тело.

— Наибольшую тревогу у нас вызывают факты торговли информацией о смерти. Неоднократно по прибытии по адресу нашим сотрудникам приходится сталкиваться с ситуацией, когда еще до их приезда родственникам умершего или звонили частные агенты, или они уже находятся там, или даже увезли тело умершего. По словам таких клиентов, иногда частные агенты звонят и представляются работниками нашего предприятия, либо сообщают, что действуют от нашего имени, — говорит Сергей Тур.

По двум таким случаям спецкомбинат написал заявление во Фрунзенское РУВД Минска. По этим фактам сейчас проводится проверка.

По такой схеме работают не только «серые» агенты. Иногда даже крупные ритуальные компании подкупают медиков и милиционеров, чтобы те «сбрасывали» информацию, уверяет Денис Марфель. Одно оповещение о смерти, по его словам, стоит 40−50 рублей.

— Некоторые недобросовестные сотрудники милиции или медики могут поддерживать информацию с несколькими агентами и сбрасывать информацию всем сразу. Тогда происходит чуть ли не толкучка под дверями, — рассказывает Денис Марфель. — При этом людей подкупают не только те, кто работает нелегально. Я знаю, что минимум три компании, зарегистрированные официально, таким образом сотрудничают с госорганами. Чаще всего в таких компаниях работают либо бывшие сотрудники моргов, либо силовых структур.

Сергей Тур предупреждает, что сотрудники спецкомбината никогда не звонят первыми. По его словам, так не поступают и частники, которые работают честно, — они выезжают на место только если к ним обратились.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В 2013 году после после звонков агентов тем, чьи родственники еще даже не умерли, гомельские милиционеры провели проверку своих сотрудников. В результате семь специалистов уволили, на одного возбудили уголовное дело.

— За несколько последних лет в стране зарегистрированы единичные факты подобного бизнеса. Итогом разбирательств по каждому из них стало привлечение виновных к ответственности. Граждане, которым поступают такие телефонные звонки, вправе обратиться в органы внутренних дел по месту жительства с заявлением. В каждом случае будет обязательно проведена проверка. После уточнения всех деталей и обстоятельств правоохранительные органы смогут квалифицировать действия навязчивых дельцов и их помощников, — рассказал начальник управления информации и общественных связей Константин Шалькевич в комментарии газете «СБ. Беларусь сегодня».

Работники скорой, с которыми удалось поговорить журналисту FINANCE.TUT.BY, подтверждают, что ритуальные агенты обращаются с просьбами сообщать о смертях. Подкупить могут кого угодно: фельдшера, врача, водителя или диспетчера. Медики подчеркивают, что в скорой к этому «относятся очень серьезно».

— Знаю, что на соседней подстанции, когда такое раскрылось, человека уволили, — анонимно рассказывает работник минской скорой помощи.

«Ритуальщики» также подкупают работников моргов, рассказывает бывший сотрудник одного из похоронных бюро. Правда, те не сообщают о смерти, а просто настоятельно рекомендуют того или иного агента.

— У многих агентов есть свои люди в моргах. После подготовки тела патологоанатом может протянуть визиточку и как бы намекнуть, что есть один хороший проверенный специалист, который лучше всех организует похороны. Если прокатило, он получает процент от заказа, — уточняет экс-работник похоронного бюро.

«Не выдадим тело, если не купите венок»

МАРТ накануне оштрафовал две государственные похоронные конторы в Могилеве и Бобруйске, которые были монополистами на рынке и злоупотребляли своим положением. Организации не давали частникам хоронить на городских кладбищах, они относили услугу «копка могилы» исключительно к своей компетенции. Организации также необоснованно взимали плату за въезд на кладбище похоронной процессии, где использовали сторонний автотранспорт.

Проверку МАРТ начал после того, как в ведомство пожаловались несколько частных ритуальных компаний. По словам частных агентов, государственные монополисты злоупотребляют своим положением не только в Могилеве и Бобруйске.



Фото: Максим Пушкин, TUT.BY

— Спецкомбинат КБО не является монополистом в Минске по оказанию ритуальных услуг населению, поскольку в каждом районе города имеется достаточное количество частных ритуальных магазинов и агентов, осуществляющих ритуальное обслуживание и реализацию ритуальных товаров, — говорит Сергей Тур.

При этом предприятие входит в список предприятий, «занимающих доминирующее положение на товарных рынках». Спецкомбинату принадлежит львиная доля на рынке ритуальных услуг в Минске. Частники объясняют это менталитетом белорусов: многие привыкли обращаться в госучреждения, считая, что у них надежнее и дешевле.

Некоторые участники рынка считают, что своим положением также злоупотребляют морги, которые также принадлежат разным государственным учреждениям.

— В морге на Семашко (УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое бюро». — Прим. TUT. BY) укоренилась неоднозначная ситуация. Там есть зал для прощаний. Люди хотят арендовать его (стоимость — 24 рубля 50 копеек. — TUT. BY), а им говорят в таком случае покупать товар в магазине. Люди возражают, что уже купили все необходимое, а им говорят — отказывайтесь и берите у нас. Либо в лучшем случае говорят звонить в конце дня, и если будет свободное время, им выделят зал для прощаний, — рассказывает специалист по организации и проведению траурных мероприятий Виталий. — Также все зависит от того, сколько всего ты покупаешь. У тех, кто покупает много товара, есть преимущество в выборе времени перед теми, кто берет один венок.

В ответ на эти обвинения заведующий магазином при морге Анатолий Павлович начинает цитировать внутреннее распоряжение за подписью начальника патологоанатомического бюро:

— В целях качественного обслуживания населения, создания необходимых условий для организаций и проведения похорон, в связи с большим количеством граждан, нуждающихся в предоставлении ритуального зала, а также в связи с тем, что предоставление ритуального зала не является социально гарантированной государством услугой, работникам магазина бюро приказано: осуществлять очередное предоставление ритуального зала гражданам, которые произвели покупку гроба в магазине ритуальных принадлежностей.

Однако заведующий подчеркивает, что можно звонить в конце дня и, если останется свободное время, зал предоставят тем, кто не купил ничего в магазине.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

В спецкомбинате рассказывают, что в некоторых моргах тело вообще не выдают, если не покупаешь продукцию в их магазинах:

— В некоторых моргах медучреждений выдачу тела умершего производят под условием заказа всего комплекса ритуальной продукции и услуг в находящихся при них магазинах, — рассказывает Сергей Тур. — Нам приходилось столкнуться и с тем, что в одном из моргов висело объявление, что специализированный комбинат в субботу и воскресенье не работает. Хотя наше предприятие работает круглосуточно как по приему заказов на захоронение, так и по продаже ритуальной продукции.

«Сумасшедших денег не заработаешь, однако это все еще выгодный бизнес»

В конце 2015 года министерство ЖКХ разработало правила профессиональной этики для работников сферы ритуальных услуг. Однако правила носят рекомендательный характер.

Навести порядок в сфере ритуальных услуг может введение лицензирования, считают игроки рынка. Правда, лицензия должна был недорогой, а процесс ее получения — не слишком сложным. Иначе есть риск, что даже те, кто сейчас работает легально, уйдут в подполье — «серых» агентов станет еще больше.

— Любые документы, которые подтверждают квалификацию — это хорошо. Главное, чтобы процедура была доступной. Когда-то говорили, что лицензия будет стоить 10 тысяч долларов — это огромные деньги. Мало кто сможет позволить себе такую лицензию, — говорит Денис Марфель.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В последние годы в связи с экономической ситуацией люди стали меньше тратить на похороны, отмечает Денис Марфель. Хоть в некоторых магазинах до сих пор можно найти гроб за 10 тысяч рублей, все больше людей стараются провести так называемые социальные похороны — «вписаться» в пособие на погребение, которое выплачивает государство. Его размер зависит от средней зарплаты по стране за позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти. На сегодня эта сумма составляет 717 рублей.

— Несколько лет назад, когда на рынке были только государственные и единичные частные компании, рентабельность похоронного бюро достигала 200−300%, — рассказывает директор «Буржуйчика». — Сейчас же, когда появилось много мелких компаний, сумасшедших денег не заработаешь, однако это все еще выгодный бизнес, иначе бы в него так не лезли.

«Буржуйчик» работает по двум направлениям — производство ритуальной продукции и оказание похоронных услуг. Основной доход сейчас приносит как раз производство.

— За услугами люди до нас просто не доходят. Их перехватывают агенты, которые первыми дозвонились. И часто их звонок работает. Сложно работать в условиях такой конкуренции, — резюмирует Денис Марфель.

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