Третий по счету Минский полумарафон состоится 10 сентября 2017 года. Он будет приурочен к празднованию 950-летия Минска и пройдет по обновленному маршруту. Концепцию массового забега организаторы представили 13 апреля в минской Ратуше, где зарегистрировали первого участника.



Минский полумарафон — 2016. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Им стала двукратная победительница Минского полумарафона Ольга Мазуренок. В олимпийском марафоне на Играх в Рио-де-Жанейро белоруска была пятой . В 2017 году главным стартом для нее является чемпионат мира в Лондоне, который пройдет в августе. После него Мазуренок побежит в Минске.

— Мечтаю выиграть, как и на прошлых полумарафонах, — сказала Ольга перед тем, как официально объявить об участии в забеге.



Марафонка Ольга Мазуренок. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В представлении Минского полумарафона поучаствовали также руководители спортивной отрасли, мэр Минска Андрей Шорец и спонсоры.

— Пришел на пресс-конференцию в новом амплуа, а потому хочу своим примером призвать всех чиновников идти на пробег, — сказал первый вице-президент Национального олимпийского комитета Максим Рыженков, который в декабре стал еще и первым заместителем главы Администрации президента. — Вся идеологическая вертикаль должна быть с народом и вести здоровый образ жизни. Таким способом можно завоевать доверие наших людей, а дальше уже и другие вопросы решить.

Рыженков добавил, что готовится к забегу на 10 км. В прошлом году он потратил на эту дистанцию 53 минуты 29 секунд.



Первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков (крайний слева). Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Интересно, что 2016 году установочная пресс-конференция для Минского полумарафона прошла в июне, а нынче старт регистрации участников забега дали в апреле. Руководитель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский объяснил это тем, что год назад назвать дату было сложнее из-за сроков проведения парламентских выборов в Беларуси. Они в итоге совпали с Днем города в Минске. Тогда полумарафон решили провести за неделю до выборов.

— В этом году еще раньше объявили бы о начале приема заявок, но, к сожалению, не самое лучшее положение в экономике, — пояснил Вадим Анатольевич. — Поэтому сделали это сразу, как определились с партнерами, без которых невозможно провести полумарафон на качественном уровне. А планку мы подняли высоко!



Скриншот с сайта minskhalfmarathon.by

Начало забегу 10 сентября традиционно дадут у столичного Дворца спорта. Точное время станет известно позже. Связано это с тем, что нынешний полумарафон пройдет с раздельным стартом для соревнующихся на средние дистанции (5,5 и 10 км) и тех, кто бежит «половинку» (21,097 км), а также — по обновленным маршрутам. Такая мера позволит разгрузить трассу во время гонки.

Для школьников, студентов, пенсионеров и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС пробежка по центральным улицам Минска по-прежнему будет бесплатной. Стоимость стартовых взносов для оставшихся будет зависеть от того, хотят ли они бежать с электронным чипом. За снабжение им на каждой из трех дистанций дополнительно попросят 5 рублей.

Кроме того, организаторы решили провести регистрацию в три этапа — на каждом из них цена будет разной. С 5 рублей (без чипа) до 1 августа за 5,5 км она вырастет до 15 рублей в сентябре. Ранняя заявка на дистанцию 21,097 км с чипом позволит сэкономить 27 рублей.

Призовой фонд соревнований будет на уровне прошлого года и составит не менее 25 тысяч долларов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Активно организаторы Минского полумарафона зазывают иностранцев. Почтовые открытки из коллекции Welcome to Belarus , подготовленной TUT.BY и новостным ресурсом BelarusFeed, будут разосланы в зарубежные беговые клубы.

Мэр Минска Андрей Шорец подписал открытки на французском языке, Александр Шамко — на английском, Максим Рыженков — на польском, Ольга Мазуренок — на испанском, Вадим Девятовский — не белоруссом, а спонсоры забега — на немецком и китайском. В списке крупных междуныродных языков не оказалось только русского.

— Они и так знают [о Минском полумарафоне], — объяснил Девятовский. — У нас единое пространство — Союзное государство. Коммуникация выстроена, и проблем никогда не было. Если посмотреть статистику по иностранцам на Минском полумарафоне — россиян больше всего, на втором месте литовцы.

— Вадим Анатольевич, может, отправите такую же открытку на русском языке? — обратился к коллеге Максим Рыженков. Девятовский согласился с предложением.



Руководитель федерации легкой атлетики Вадим Девятовский (крайний слева) и Александр Шамко (второй справа), министр спорта и туризма. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Еще недавно мы сомневались в том, насколько нужен этот полумарафон и сколько людей готово пробежать, — подытожил Максим Владимирович. — А сегодня отбоя нет от желающих, много инициатив сопровождают полумарафон. Он стал не то не только спортивным мероприятием, а, можно сказать, красивым шоу и визитной карточкой Минска.

Напомним, впервые Минский полумарафон состоялся 2015 году. В нем приняло участие более 16 тысяч человек из 36 стран. Через год был отмечен прирост — более 20 тысяч бегунов из 42 стран. Эти результаты позволили забегу получить бронзовой статус мирового рейтинга марафонов и полумарафонов. В 2017 году организаторы рассчитывают собрать 30 тысяч участников.