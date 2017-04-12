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У Минского полумарафона будут обновленные маршруты. Первой зарегистрировалась Мазуренок
Третий по счету Минский полумарафон состоится 10 сентября 2017 года. Он будет приурочен к празднованию 950-летия Минска и пройдет по обновленному маршруту. Концепцию массового забега организаторы представили 13 апреля в минской Ратуше, где зарегистрировали первого участника.
Им стала двукратная победительница Минского полумарафона Ольга Мазуренок. В олимпийском марафоне на Играх в Рио-де-Жанейро белоруска
— Мечтаю выиграть, как и на прошлых полумарафонах, — сказала Ольга перед тем, как официально объявить об участии в забеге.
В представлении Минского полумарафона поучаствовали также руководители спортивной отрасли, мэр Минска Андрей Шорец и спонсоры.
— Пришел на пресс-конференцию в новом амплуа, а потому хочу своим примером призвать всех чиновников идти на пробег, — сказал первый вице-президент Национального олимпийского комитета Максим Рыженков, который в декабре
Рыженков добавил, что готовится к забегу на 10 км. В прошлом году он потратил на эту дистанцию 53 минуты 29 секунд.
Интересно, что 2016 году установочная пресс-конференция для Минского полумарафона прошла в июне, а нынче старт регистрации участников забега дали в апреле. Руководитель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский объяснил это тем, что год назад назвать дату было сложнее из-за сроков проведения парламентских выборов в Беларуси. Они в итоге совпали с Днем города в Минске. Тогда полумарафон решили провести за неделю до выборов.
— В этом году еще раньше объявили бы о начале приема заявок, но, к сожалению, не самое лучшее положение в экономике, — пояснил Вадим Анатольевич. — Поэтому сделали это сразу, как определились с партнерами, без которых невозможно провести полумарафон на качественном уровне. А планку мы подняли высоко!
Начало забегу 10 сентября традиционно дадут у столичного Дворца спорта. Точное время станет известно позже. Связано это с тем, что нынешний полумарафон пройдет с раздельным стартом для соревнующихся на средние дистанции (5,5 и 10 км) и тех, кто бежит «половинку» (21,097 км), а также — по обновленным маршрутам. Такая мера позволит разгрузить трассу во время гонки.
Для школьников, студентов, пенсионеров и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС пробежка по центральным улицам Минска по-прежнему будет бесплатной. Стоимость стартовых взносов для оставшихся будет зависеть от того, хотят ли они бежать с электронным чипом. За снабжение им на каждой из трех дистанций дополнительно попросят 5 рублей.
Кроме того, организаторы решили провести регистрацию в три этапа — на каждом из них цена будет разной. С 5 рублей (без чипа) до 1 августа за 5,5 км она вырастет до 15 рублей в сентябре. Ранняя заявка на дистанцию 21,097 км с чипом позволит сэкономить 27 рублей.
Призовой фонд соревнований будет на уровне прошлого года и составит не менее 25 тысяч долларов.
Активно организаторы Минского полумарафона зазывают иностранцев. Почтовые открытки из коллекции
Мэр Минска Андрей Шорец подписал открытки на французском языке, Александр Шамко — на английском, Максим Рыженков — на польском, Ольга Мазуренок — на испанском, Вадим Девятовский — не белоруссом, а спонсоры забега — на немецком и китайском. В списке крупных междуныродных языков не оказалось только русского.
— Они и так знают [о Минском полумарафоне], — объяснил Девятовский. — У нас единое пространство — Союзное государство. Коммуникация выстроена, и проблем никогда не было. Если посмотреть статистику по иностранцам на Минском полумарафоне — россиян больше всего, на втором месте литовцы.
— Вадим Анатольевич, может, отправите такую же открытку на русском языке? — обратился к коллеге Максим Рыженков. Девятовский согласился с предложением.
— Еще недавно мы сомневались в том, насколько нужен этот полумарафон и сколько людей готово пробежать, — подытожил Максим Владимирович. — А сегодня отбоя нет от желающих, много инициатив сопровождают полумарафон. Он стал не то не только спортивным мероприятием, а, можно сказать, красивым шоу и визитной карточкой Минска.
Напомним, впервые Минский полумарафон
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Третий по счету Минский полумарафон состоится 10 сентбяря 2017 года. Он будет приурочен к празднованию 950-летия Минска и пройдет по обновленному маршруту.
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