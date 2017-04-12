Хоккеисты юношеской (U18) сборной Беларуси провалили второй период матча с командой США и с крупного поражения стартовали на чемпионате мира в элитном дивизионе, который принимают словацкие города Попрад и Спишска Нова Вес.

Беларусь — США — 0:7 (0:0, 0:5, 0:2)

Беларусь: Грищенко; Никитин — Дерябин (К), Кот — Филяев — Мартынов (А); Еременко (А) — Саврицкий, Михальчук — Балтрук — Павленко; Габрусь — Борщёв, Ажгирей — Аносов — Дроздов; Гурбан — Сапего, Фирсов — Ануфриенко — Дробыш.

Шайбы: 0:1 — Пастужов (Миллер, Гилдон, 21.44), 0:2 — Риди (Фараби, 22.26), 0:3 — Вальсторм (Ткачук, Инамото, 27.50), 0:4 — Дудж (Фараби, 33.00, в меньшинстве), 0:5 — Вальсторм (Норрис, Мисмаш, 36.33), 0:6 — Мисмаш (Баррет, Пастужов, 42.34), 0:7 — Ферренс (Пелинг, 44.55).

Броски: 17−51 (8−16, 7−20, 2−15).

Штраф: 0−8.

Вратари: Грищенко (86,27% отраженных бросков) — Сент-Сир (100% отраженных бросков).

Белорусы сумели продержаться без пропущенных шайб весь первый период, но не устояли под натиском американских хоккеистов во второй двадцатиминутке, когда в воротах Андрея Грищенко побывали 5 шайб. Еще дважды заокеанские игроки поразили цель в начале третьего периода, в котором в 7,5 раза превзошли белорусов по количеству бросков в створ (15−2).

Во время подготовки к ЧМ-2017 на сборе в Чехии белорусы встречались с американцами в товарищеском поединке, и тогда, ведя со счетом 2:0 после первого периода, также провалились во втором и потерпели в итоге поражение (2:5).

Юношеский чемпионат мира-2017 в элитном дивизионе проходит 13 по 23 апреля в словацких городах Попрад и Спишска Нова Вес. Следующими соперниками белорусских хоккеистов по группе «В» на предварительном этапе станут команды Чехии (14 апреля), Швеции (16 апреля) и России (17 апреля). Поединки этой группы примет Спишска Нова Вес.

В группе «А» в Попраде будут соперничать Канада, Финляндия, Словакия, Швейцария и Латвия. Один матч здесь уже завершился: команда Латвии уступила Канаде — 1:4.

Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинальную стадию мирового форума, аутсайдеры в серии до 2 побед выявят неудачника, который утратит прописку в элитном дивизионе.

Год назад в Минске белорусские юноши выиграли ЧМ в дивизионе I и вышли в сильнейший эшелон , где сборная Беларуси (U18) не выступала с 2010 года, когда на первенстве планеты в Минске и Бобруйске заняла последнее место среди 10 команд и утратила прописку в высшем свете.

Лучшим достижением сборной Беларуси на юношеских чемпионатах мира является 5-е место в элитном дивизионе в 2002 году в словацких Пьештянах. Той командой руководил Михаил Захаров, за нее выступали Андрей Костицын, Михаил Грабовский, Константин Захаров и Владимир Денисов.