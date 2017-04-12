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Видеофакт: медвежата провели ночь в отделе полиции Коми

13.04.2017 19:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На место обнаружения необычной находки недалеко от автозаправочной станции прибыли сотрудники полиции и дорожно-патрульной службы ГИБДД, а также инспектор охотнадзора.

Видеофакт: медвежата провели ночь в отделе полиции Коми
© МЧС Брест / YouTube
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Медвежата, которым на вид — не более полутора месяцев, послушно сидели в картонной коробке и проявляли любопытство. Подошедших людей они обнюхали и охотно пошли на руки, сообщила пресс-служба МВД РФ.

Косолапых малышей доставили в отдел полиции, там они быстро освоились и провели всю ночь. Стражи порядка дали животным шуточные имена: Усть и Кулом. 13 апреля детенышей передали специалистам районного охотнадзора. Теперь выясняется, медвежата оказались в коробке на автомобильной трассе.

 
Теги: Брест
 
 
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