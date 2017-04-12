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Видеофакт: медвежата провели ночь в отделе полиции Коми
13.04.2017 19:10 — Разное | Sputnik Беларусь
На место обнаружения необычной находки недалеко от автозаправочной станции прибыли сотрудники полиции и дорожно-патрульной службы ГИБДД, а также инспектор охотнадзора.
Медвежата, которым на вид — не более полутора месяцев, послушно сидели в картонной коробке и проявляли любопытство. Подошедших людей они обнюхали и охотно пошли на руки, сообщила пресс-служба МВД РФ.
Косолапых малышей доставили в отдел полиции, там они быстро освоились и провели всю ночь. Стражи порядка дали животным шуточные имена: Усть и Кулом. 13 апреля детенышей передали специалистам районного охотнадзора. Теперь выясняется, медвежата оказались в коробке на автомобильной трассе.
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Картонную коробку с медвежатами обнаружили жители поселка Кебанъель на перекрестке автодороги Сыктывкар – село Носим. Смотрите на видео, как медвежата...
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