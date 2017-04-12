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В Германии арестовали иракца по подозрению в подрыве автобуса "Боруссии"

13.04.2017 20:45 — Разное | Tut.by  
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Немецкий судья удовлетворил ходатайство об аресте гражданина Ирака, который ранее был задержан по подозрению в подрыве взрывных устройств у автобуса футбольного клуба «Боруссия». Об этом сообщает Reuters.

Ранее прокуратура заявила, что 26-летний мужчина, по предварительной информации, состоял в «Исламском государстве» (организация запрещена в России) до 2016 года, когда он прибыл в Германию, уточняет агентство. В то же время прокуратура не смогла предоставить доказательств участия мужчины в атаке в Дортмунде.

Генпрокуратура Германии сочла взрывы, произошедшие у автобуса, в котором дортмундская «Боруссия» ехала на игру, террористической атакой. По данным прокуратуры, на месте взрыва «нашли несколько записок с заявлениями об ответственности [за взрыв]», одна из них говорит «о возможном исламистском следе, в другой звучит требование вывода немецкой авиации из Сирии и закрытия американского объекта [авиабазы] в Рамштайне».

В прокуратуре также сообщили о задержании одного из подозреваемых при взрыве. При этом взрывные устройства были начинены металлическими предметами, добавили в ведомстве.

Взрывы около автобуса произошли 11 апреля перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с командой «Монако». При взрыве пострадали защитник «Боруссии» Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции.

 
 
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Немецкий судья удовлетворил ходатайство об аресте гражданина Ирака, который ранее был задержан по подозрению в подрыве взрывных устройств у автобуса футбольного...

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