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В Германии арестовали иракца по подозрению в подрыве автобуса "Боруссии"
Немецкий судья удовлетворил ходатайство об аресте гражданина Ирака, который ранее
Ранее прокуратура заявила, что 26-летний мужчина, по предварительной информации, состоял в «Исламском государстве» (организация запрещена в России) до 2016 года, когда он прибыл в Германию, уточняет агентство. В то же время прокуратура не смогла предоставить доказательств участия мужчины в атаке в Дортмунде.
Генпрокуратура Германии сочла взрывы, произошедшие у автобуса, в котором дортмундская «Боруссия» ехала на игру, террористической атакой. По данным прокуратуры, на месте взрыва
В прокуратуре также сообщили о задержании одного из подозреваемых при взрыве. При этом взрывные устройства были начинены металлическими предметами, добавили в ведомстве.
Взрывы около автобуса произошли 11 апреля перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с командой «Монако». При взрыве
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Немецкий судья удовлетворил ходатайство об аресте гражданина Ирака, который ранее был задержан по подозрению в подрыве взрывных устройств у автобуса футбольного...
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