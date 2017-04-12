Главный тренер юношеской (не старше 18 лет) сборной Беларуси Юрий Файков в интервью пресс-службе ФХБ прокомментировал старт команды на чемпионате мира в Словакии и рассказал о травме форварда Владислава Михальчука, который выбыл до конца сезона.



Юрий Файков. Фото: Денис Кулик, hcgomel.com

— Провели матч с очень сильным соперником. Чувствуется, что ребята играют вместе не один год. Команда обучена, прекрасное взаимопонимание… Просто здорово! Понимали: будет тяжело. Тем не менее в первом периоде порой даже доминировали. Немного не повезло в реализации большинства. Но самое обидное, что еще на старте поединка потеряли одного из лучших нападающих Влада Михальчука, который выбыл до конца турнира. Там был откровенный удар коленом. Парня уже привезли из госпиталя: у него разрыв связок. Это надолго. Как бы еще начал следующий сезон.

— Эта потеря как-то скажется на команде?

— Безусловно. У нас в заявке всего двенадцать нападающих. Теперь придется продолжать чемпионат с одиннадцатью — в неполные четыре звена.



Белорусам предстоит провести основную часть ЧМ-2017 без Владислава Михальчука. Фото: u18worlds2017.iihf.com

— Первые две шайбы пропустили с пятачка. Невнимательность защитников?

— Да, и при третьей шайбе защитники тоже недоработали у своих ворот. Вратарь первый бросок всегда отражал, но с добивания получали голы.

— Что говорили во время тайм-аута при счете 0:3?

— Сказал: «Ничего страшного — играем дальше». Это лишь первый матч. Надо было просто выполнять установку и действовать правильно, тогда все наладилось бы. Что ж, это хоккей. Повторюсь, уступили очень сильному сопернику.

— Психологически ребята не сломались?

— Нет, в раздевалке постарались поднять им настроение, попросили забыть этот вечер. Первый блин комом, однако турнир только стартовал. Уже завтра раскатка и поединок с чехами, — сказал Юрий Файков.

Юношеский чемпионат мира - 2017 в элитном дивизионе проходит с 13 по 23 апреля в словацких городах Попрад и Спишска Нова Вес. Следующими соперниками белорусских хоккеистов по группе «В» на предварительном этапе станут команды Чехии (14 апреля), Швеции (16 апреля) и России (17 апреля). Поединки этой группы примет Спишска Нова Вес.

В группе «А» в Попраде будут соперничать Канада, Финляндия, Словакия, Швейцария и Латвия. Один матч здесь уже завершился: команда Латвии уступила Канаде — 1:4.

Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинальную стадию мирового форума, аутсайдеры в серии до двух побед выявят неудачника, который утратит прописку в элитном дивизионе.

Год назад в Минске белорусские юноши выиграли ЧМ в дивизионе I и вышли в сильнейший эшелон , где сборная Беларуси (U18) не выступала с 2010 года, когда на первенстве планеты в Минске и Бобруйске заняла последнее место среди 10 команд и утратила прописку в высшем свете.

Лучшим достижением сборной Беларуси на юношеских чемпионатах мира является 5-е место в элитном дивизионе в 2002 году в словацких Пьештянах. Той командой руководил Михаил Захаров, за нее выступали Андрей Костицын, Михаил Грабовский, Константин Захаров и Владимир Денисов.