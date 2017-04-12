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Первый российский канал отказался транслировать "Евровидение-2017"

13.04.2017 21:26 — Разное | Ежедневник  
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Первый российский канал отказался транслировать "Евровидение-2017"

Европейский вещательный союз сообщил, что не смог урегулировать вопрос об участии Юлии Самойловой в конкурсе. «Первый канал» не считает возможным в сложившейся ситуации транслировать конкурс «Евровидение-2017», - говорится в заявлении телеканала.

«Мы считаем отказ украинской стороны абсолютно необоснованным, причиной его, безусловно, является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении 62-летней истории было объединение людей», — говорится в сообщении канала.

В заявлении отмечается, что Европейский вещательный союз вновь предложил вариант удаленного участия Юлии Самойловой в конкурсе либо замены ее на другого участника, пишет РБК.

«Мы считаем и тот, и другой вариант неприемлемым. Удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идет вразрез с правилами и принципами конкурса. Вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться», - сказано в сообщении.

Конкурс «Евровидение» поочередно транслируют то «Первый канал», то «Россия 1». При этом речи о передаче прав на показ конкурса на другой канал быть не может, объясняет собеседник РБК на медиарынке, поскольку право трансляции конкурса в 2017 году получил только «Первый канал».

По данным Mediascope, в 2016 году финал конкурса на канале «Россия 1» посмотрели 5,6 млн человек (рейтинг программы тогда составил 8%, доля — 37%). Примерно столько же зрителей смотрели конкурс на этом канале в 2008 и 2012 году. При этом доля просмотров программы снизилась с 47% в 2008 году до 37% в 2016 году. На «Первом канале» тоже произошло снижение аудиторных показателей просмотров финала конкурса. Так, если в 2009 году финал «Евровидения» посмотрели 7,6 млн зрителей при доле программы в 54%, то в 2015 году — только 4,6 млн человек, доля составила 31,6%, а рейтинг снизился с 11% до 7%.

 
 
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Европейский вещательный союз сообщил, что не смог урегулировать вопрос об участии Юлии Самойловой в конкурсе. «Первый канал» не считает возможным в сложившейся...

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