Матч Лиги Европы между французским «Лионом» и турецким «Бешикташем» был остановлен из-за беспорядков.

Фанаты клуба из Стамбула начали бросать в болельщиков пиротехнику с верхнего яруса. Спасаясь, поклонники французской команды выбежали на поле. Игра была остановлена, футболисты скрылись в раздевалке, а на поле вышел президент «Лиона». После его вмешательства матч был возобновлен с задержкой в 45 минут.

Встреча завершилась победой «Лиона» — 2:1.