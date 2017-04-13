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Турецкие фанаты устроили беспорядки во время матча Лиги Европы в Лионе

13.04.2017 22:56 — Разное | Tut.by  
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Матч Лиги Европы между французским «Лионом» и турецким «Бешикташем» был остановлен из-за беспорядков.

Фанаты клуба из Стамбула начали бросать в болельщиков пиротехнику с верхнего яруса. Спасаясь, поклонники французской команды выбежали на поле. Игра была остановлена, футболисты скрылись в раздевалке, а на поле вышел президент «Лиона». После его вмешательства матч был возобновлен с задержкой в 45 минут.

Встреча завершилась победой «Лиона» — 2:1.







 
 
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Матч Лиги Европы между французским "Лионом" и турецким "Бешикташем" был остановлен из-за беспорядков.

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