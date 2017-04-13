﻿ "I я воiн святла". Брестское "Динамо" представило новый гимн в исполнении хора. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"I я воiн святла". Брестское "Динамо" представило новый гимн в исполнении хора

13.04.2017 22:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

15 апреля на игре 3-го тура высшей лиги чемпионата Беларуси против БАТЭ футбольный клуб «Динамо-Брест» представит новый гимн, который был записан вместе с симфоническим оркестром Белтелерадиокомпании, сообщает официальный сайт брестчан.


Фото: dynamo-brest.by

Перед началом матча музыканты вживую исполнят новую композицию, после чего все болельщики вместе споют гимн и поддержат футболистов перед выходом на поле.

«Футбол — это не только игра, но и атмосфера, царящая на стадионе. Музыка, безусловно, именно тот компонент, благодаря которому создается настроение на трибунах. Новый клубный гимн готовился более четырех месяцев с оглядкой на лучший европейский опыт, когда все зрители поют в едином порыве, создают непередаваемую атмосферу, вдохновляя команду на новые победы. Для нас было очень важно, чтобы текст легким для запоминания и написан на белорусском языке, что является отсылкой к национальной принадлежности команды», — говорится в сообщении клуба «Динамо-Брест».

Слова нового гимна ФК «Динамо-Брест»:

Наш улюблёны сусвет
Я нясу да вас у далонях.
Хай заззяе годна Брэст
I на вашых стадыёнах.

Як падобны нашых мар
Гэты колер бела-сiнi,
Я стаю сярод маiх братоў,
I я тут,
I я воiн святла

Без каманды нiкуды,
А з камандай ―
Хоць у пекла.
Хай змяняюцца гады i гарады,
Разам мы назаўжды, назаўжды.

 

Летом 2016 года был представлен первый гимн «Динамо-Брест», исполненный в роковой версии. Теперь у клуба появился новый гимн, кардинально отличающийся от предыдущей версии и предназначенный для пения на стадионе.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 апреля на игре 3-го тура высшей лиги чемпионата Беларуси против БАТЭ футбольный клуб "Динамо-Брест" представит новый гимн, который был записан вместе с...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Траіх мужчын затрымалі, калі яны спрабавалі ўтапіць у возеры скрадзеную машыну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика