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"I я воiн святла". Брестское "Динамо" представило новый гимн в исполнении хора
15 апреля на игре 3-го тура высшей лиги чемпионата Беларуси против БАТЭ футбольный клуб «Динамо-Брест» представит новый гимн, который был записан вместе с симфоническим оркестром Белтелерадиокомпании, сообщает официальный
Перед началом матча музыканты вживую исполнят новую композицию, после чего все болельщики вместе споют гимн и поддержат футболистов перед выходом на поле.
«Футбол — это не только игра, но и атмосфера, царящая на стадионе. Музыка, безусловно, именно тот компонент, благодаря которому создается настроение на трибунах. Новый клубный гимн готовился более четырех месяцев с оглядкой на лучший европейский опыт, когда все зрители поют в едином порыве, создают непередаваемую атмосферу, вдохновляя команду на новые победы. Для нас было очень важно, чтобы текст легким для запоминания и написан на белорусском языке, что является отсылкой к национальной принадлежности команды», — говорится в
Слова нового гимна ФК «Динамо-Брест»:
Наш улюблёны сусвет
Як падобны нашых мар
Без каманды нiкуды,
Летом 2016 года был представлен первый гимн «Динамо-Брест», исполненный в роковой версии. Теперь у клуба появился новый гимн, кардинально отличающийся от предыдущей версии и предназначенный для пения на стадионе.
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15 апреля на игре 3-го тура высшей лиги чемпионата Беларуси против БАТЭ футбольный клуб "Динамо-Брест" представит новый гимн, который был записан вместе с...
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