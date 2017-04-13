Игра проходила на глазах у тысяч жителей Вены — на открытой площадке в центре австрийской столицы. По окончанию "марафона" представитель Книги рекордов зафиксировала достижение — 28 часов, 43 минуты и 24 секунды непрерывной игры.

Она также отметила, что все международные рекомендации по установлению рекорда были соблюдены и подтвердила новый рекорд.

Геймер установил рекорд, играя в симулятор работы. По его словам, он рад тому, что принес новый рекорд своей стране.