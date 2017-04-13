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"Манчестер Юнайтед" не смог победить "Андерлехт" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» не смог одержать победу в первом матче четвертьфинала Лиги Европы против бельгийского «Андерхлехта».
Подопечные Жозе Моуриньо вели в счете до 86-й минуты благодаря голу Генриха Мхитаряна, но не удержали победный счет. Точный удар Леандера Дендонкера оставил «Андерлехту» шансы перед ответной игрой в Манчестере — 1:1.
Матч «Лион» — «Бешикташ» начался с опозданием из-за массовых беспорядков. Гости открыли счет на 15-й минуте после точного удара Райана Бабела, но французский клуб в концовке игры смог не только сравнять счет, но и одержать победу — 2:1. За «Лион» забивали Корентен Толисси и Жереми Морель.
В оставшихся матчах «Аякс» обыграл «Шальке-04» — 2:0, а «Сельта» в результативном поединке одолела «Генк» — 3:2.
Ответные матчи состоятся 20 апреля.
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"Манчестер Юнайтед" не смог одержать победу в первом матче четвертьфинала Лиги Европы против бельгийского "Андерхлехта".
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