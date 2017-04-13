«Манчестер Юнайтед» не смог одержать победу в первом матче четвертьфинала Лиги Европы против бельгийского «Андерхлехта».



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Подопечные Жозе Моуриньо вели в счете до 86-й минуты благодаря голу Генриха Мхитаряна, но не удержали победный счет. Точный удар Леандера Дендонкера оставил «Андерлехту» шансы перед ответной игрой в Манчестере — 1:1.

Матч «Лион» — «Бешикташ» начался с опозданием из-за массовых беспорядков. Гости открыли счет на 15-й минуте после точного удара Райана Бабела, но французский клуб в концовке игры смог не только сравнять счет, но и одержать победу — 2:1. За «Лион» забивали Корентен Толисси и Жереми Морель.



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В оставшихся матчах «Аякс» обыграл «Шальке-04» — 2:0, а «Сельта» в результативном поединке одолела «Генк» — 3:2.

Ответные матчи состоятся 20 апреля.