﻿ "Манчестер Юнайтед" не смог победить "Андерлехт" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. 21.by
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"Манчестер Юнайтед" не смог победить "Андерлехт" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

14.04.2017 02:06 — Разное | Tut.by  
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«Манчестер Юнайтед» не смог одержать победу в первом матче четвертьфинала Лиги Европы против бельгийского «Андерхлехта».


Reuters

Подопечные Жозе Моуриньо вели в счете до 86-й минуты благодаря голу Генриха Мхитаряна, но не удержали победный счет. Точный удар Леандера Дендонкера оставил «Андерлехту» шансы перед ответной игрой в Манчестере — 1:1.

Матч «Лион» — «Бешикташ» начался с опозданием из-за массовых беспорядков. Гости открыли счет на 15-й минуте после точного удара Райана Бабела, но французский клуб в концовке игры смог не только сравнять счет, но и одержать победу — 2:1. За «Лион» забивали Корентен Толисси и Жереми Морель.


Reuters

В оставшихся матчах «Аякс» обыграл «Шальке-04» — 2:0, а «Сельта» в результативном поединке одолела «Генк» — 3:2.

Ответные матчи состоятся 20 апреля.

 
 
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"Манчестер Юнайтед" не смог одержать победу в первом матче четвертьфинала Лиги Европы против бельгийского "Андерхлехта".

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