|
Саснович вышла в четвертьфинал турнира в Швейцарии
Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в четвертьфинал турнира в швейцарском Биле с призовым фондом 226 750 долларов.
В поединке 2-го круга Александра Саснович (№ 108 рейтинга WTA) взяла верх над швейцаркой Викторией Голубич (№ 54) — 6:1, 6:4.
Отметим, что 21−23 апреля этим соперницам наверняка предстоит сыграть в Минске в матче сборных Беларуси и Швейцарии
В четвертьфинале турнира в Биле соперницей Александры Саснович станет итальянская спортсменка Камила Джорджи (№ 98).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в четвертьфинал турнира в швейцарском Биле с призовым фондом 226 750 долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии