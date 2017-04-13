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Саснович вышла в четвертьфинал турнира в Швейцарии

14.04.2017 08:03 — Разное | Tut.by  
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Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в четвертьфинал турнира в швейцарском Биле с призовым фондом 226 750 долларов.


Александра Саснович. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В поединке 2-го круга Александра Саснович (№ 108 рейтинга WTA) взяла верх над швейцаркой Викторией Голубич (№ 54) — 6:1, 6:4.

Отметим, что 21−23 апреля этим соперницам наверняка предстоит сыграть в Минске в матче сборных Беларуси и Швейцарии в полуфинале Мировой группы Кубка Федерации.

В четвертьфинале турнира в Биле соперницей Александры Саснович станет итальянская спортсменка Камила Джорджи (№ 98).

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в четвертьфинал турнира в швейцарском Биле с призовым фондом 226 750 долларов.

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