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"Мать всех бомб": кадры испытания во Флориде

14.04.2017 08:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Боеприпас был сброшен накануне с военно-транспортного самолета MC-130 на сеть туннелей и бункеров в провинции Нангархар, которыми пользуются исламисты. Потери среди террористов уточняются, ранее Белый дом сообщил, что при планировании операции военные исключали возможность того, что при бомбовом ударе пострадает мирное население.

"Мать всех бомб": кадры испытания во Флориде
© AFP/ US AIR FORCE
США применили самую мощную неядерную бомбу в Афганистане

По предположениям Пентагона, бомба должна была уничтожить от 100 до 200 боевиков из афганской "ветви" ИГ.

Официальной реакции Афганистана на бомбежку пока не последовало, равно как и информации о количестве погибших.

Вес "матери всех бомб" (MOAB), составляет 9,5 тонн, она начинена смесью из гексогена, тротила и алюминиевого порошка. Первое испытание боеприпаса было проведено в 2003 году. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких бомб.

​В twitter-аккаунте ВВС США также появился видеоролик, посвященный истории MOAB.

 
 
Ссылка на источник 22
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Самая мощная неядерная бомба была сброшена накануне на позиции запрещенной во многих странах мира террористической группировки "Исламское государство". Смотрите...

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