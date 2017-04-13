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"Мать всех бомб": кадры испытания во Флориде
14.04.2017 08:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Боеприпас был сброшен накануне с военно-транспортного самолета MC-130 на сеть туннелей и бункеров в провинции Нангархар, которыми пользуются исламисты. Потери среди террористов уточняются, ранее Белый дом сообщил, что при планировании операции военные исключали возможность того, что при бомбовом ударе пострадает мирное население.
© AFP/ US AIR FORCE
По предположениям Пентагона, бомба должна была уничтожить от 100 до 200 боевиков из афганской "ветви" ИГ.
Официальной реакции Афганистана на бомбежку пока не последовало, равно как и информации о количестве погибших.
Вес "матери всех бомб" (MOAB), составляет 9,5 тонн, она начинена смесью из гексогена, тротила и алюминиевого порошка. Первое испытание боеприпаса было проведено в 2003 году. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких бомб.
В twitter-аккаунте ВВС США также появился видеоролик, посвященный истории MOAB.
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