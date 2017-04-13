Боеприпас был сброшен накануне с военно-транспортного самолета MC-130 на сеть туннелей и бункеров в провинции Нангархар, которыми пользуются исламисты. Потери среди террористов уточняются, ранее Белый дом сообщил, что при планировании операции военные исключали возможность того, что при бомбовом ударе пострадает мирное население.



© AFP/ US AIR FORCE США применили самую мощную неядерную бомбу в Афганистане

По предположениям Пентагона, бомба должна была уничтожить от 100 до 200 боевиков из афганской "ветви" ИГ.

Официальной реакции Афганистана на бомбежку пока не последовало, равно как и информации о количестве погибших.

Вес "матери всех бомб" (MOAB), составляет 9,5 тонн, она начинена смесью из гексогена, тротила и алюминиевого порошка. Первое испытание боеприпаса было проведено в 2003 году. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких бомб.

For the first time in history a GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast bomb was used. The #MOAB was used on an ISIS-K tunnel in Afghanistan. pic.twitter.com/zI9d2CXOfa — U.S. Air Force (@usairforce) 13 апреля 2017 г.

​В twitter-аккаунте ВВС США также появился видеоролик, посвященный истории MOAB.