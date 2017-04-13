Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписано соглашение о Таможенном союзе, а также целый пакет документов, связанных с улучшением бизнес-климата Беларуси, раскрепощением частной инициативы, призванной обеспечить население страны рабочими местами в сфере малого бизнеса. В пятницу в Бишкеке с участием главы государства пройдет заседание Высшего совета Евразийского экономического союза (ВЕЭС), на котором будут подведены итоги деятельности Союза за отчетный период, а также определены ориентиры макроэкономической политики государств — членов союза на 2017-2018 год.

Поговорить о перспективах внедрения Таможенного кодекса и пакета документов по либерализации бизнес-климата, выяснить, насколько кардинально новые законные акты способны повлиять на экономику Беларуси и что впоследствии будет являться локомотивом экономического развития ЕАЭС , мы пригласили в студию радио Sputnik Беларусь заместителя председателя союза юридических лиц "Республиканская конфедерация предпринимательства" Наума Каца.

"Надо вернуться лет на 20 назад и констатировать, что нашей стране повезло. Повезло в том, что руководству удалось тогда заключить ряд прекрасных договоренностей на огромном, формирующемся рынке, куда мы начали "толкать" свои товары. 15 лет мы жили с подъемом, сколько туда не поставь — все проглатывает рынок. Но мы не обратили внимание на то, что этот рынок трансформируется, растет. Мы, к сожалению, проспали изменения на рынке России, которая стала резко вкладывать средства в заводы и фабрики. Начиная с 11-12 года в России появились программы развития экспорта, с попыткой слезть с нефтяной иглы, а мы до сих пор не в силах понять, что Россия другая, что сегодня начинается конкурентная борьба технологий, организации управления. А мы продолжаем ждать вчерашний день, в надежде, что снова туда потекут реки наших товаров (неважно по каким ценам и какого качества), а сегодня основа нашего благосостояния — себестоимость, система управления. Пойдут ли на это директора предприятий?" — размышляет эксперт.

По мнению Каца, у нас отстает технологическая подготовка и, увы, наш среднестатистический специалист, который плохо осваивает современное оборудование.

Конкретные примеры из жизни, которые привел Наум Кац, слушайте в аудиоверсии на радио Sputnik Беларусь.