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Президент подписал Таможенный кодекс: комментарии эксперта по бизнесу
14.04.2017 07:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Президентом Беларуси
Поговорить о перспективах внедрения Таможенного кодекса и пакета документов по либерализации бизнес-климата, выяснить, насколько кардинально новые законные акты способны повлиять на экономику Беларуси и что впоследствии будет являться локомотивом экономического развития
"Надо вернуться лет на 20 назад и констатировать, что нашей стране повезло. Повезло в том, что руководству удалось тогда заключить ряд прекрасных договоренностей на огромном, формирующемся рынке, куда мы начали "толкать" свои товары. 15 лет мы жили с подъемом, сколько туда не поставь — все проглатывает рынок. Но мы не обратили внимание на то, что этот рынок трансформируется, растет. Мы, к сожалению, проспали изменения на рынке России, которая стала резко вкладывать средства в заводы и фабрики. Начиная с 11-12 года в России появились программы развития экспорта, с попыткой слезть с нефтяной иглы, а мы до сих пор не в силах понять, что Россия другая, что сегодня начинается конкурентная борьба технологий, организации управления. А мы продолжаем ждать вчерашний день, в надежде, что снова туда потекут реки наших товаров (неважно по каким ценам и какого качества), а сегодня основа нашего благосостояния — себестоимость, система управления. Пойдут ли на это директора предприятий?" — размышляет эксперт.
По мнению Каца, у нас отстает технологическая подготовка и, увы, наш среднестатистический специалист, который плохо осваивает современное оборудование.
Конкретные примеры из жизни, которые привел Наум Кац, слушайте в аудиоверсии на радио Sputnik Беларусь.
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Заместитель "Республиканской конфедерации предпринимательства" Наум Кац рассуждает в студии радио Sputnik Беларусь о евразийской интеграции и ожидании "потепления"...
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