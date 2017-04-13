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Секрет приготовления натуральных красок для пасхальных яиц

14.04.2017 09:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Для приготовления красок для пасхальных яиц необходимы две свеклы, половина кочана краснокочанной капусты, две столовые ложки шафрана и апельсиновой кожуры, 200 граммов листьев шпината, полстакана перегородок грецкого ореха и 50 граммов луковой шелухи, передает Sputnik Грузия.

"Свекла дает ярко красный цвет, краснокочанная капуста — синий, шафран и апельсиновая кожура — желтый, листья шпината — зеленый, ореховые перегородки — коричневый, а луковая шелуха — золотистый", — сказала кулинар.

Она отметила, что все ингредиенты необходимо распределить по разным емкостям, залить литром воды, куда нужно добавить чайную ложку уксуса и варить в течение получаса.

Для получения чистого цвета специалист посоветовала процедить содержимое каждой емкости и сложить туда яйца. Кипятить нужно от 20 минут до получаса. После того, как емкость с яйцами закипит, нужно снять ее с огня и оставить яйца в краске на несколько часов. По словам кулинара, чем дольше яйца будут в краске — тем темнее получатся.

 
 
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Кулинар Натия Монтгомери поделилась рецептом приготовления натуральных красок для пасхальных яиц. Смотрите на видео комментария специалиста.

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