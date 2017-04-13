



Прыжки на батуте – отличный способ провести время весело и с пользой. Регулярные занятия спасобствуют укреплению сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, «подтягивают» фигуру, улучшают координацию и тренируют вестибулярный аппарат. А еще они поднимают настроение и помогают справиться со стрессом.

О том, как выбрать качественный и надежный батут для дома, команде проекта TAM.BY рассказали эксперты батутной арены «Мистерия» .

- Батуты различаются размером, материалами, из которых изготовлены опоры и полотно для прыжков, максимально допустимой нагрузкой, а также дополнительным снаряжением, - поясняют консультанты. – При выборе батута для дома ориентироваться надо на удобство тренажера и его безопасность.

Надувной или пружинный батут: что лучше?



фото batutovo.ru

Для дома советуют выбирать надувные и пружинные, они же спортивные, батуты. Первые больше подходят для детей и делятся на три типа:

Манеж: такой батут напоминает детский манеж с высокими стенками, заполненными воздухом.

такой батут напоминает детский манеж с высокими стенками, заполненными воздухом. Бассейн: стенки в этой модели ниже, чем в манеже, благодаря чему ее можно использовать и как батут для прыжков, и как надувной бассейн.

стенки в этой модели ниже, чем в манеже, благодаря чему ее можно использовать и как батут для прыжков, и как надувной бассейн. Фигура: надувной батут в форме машины, замка, корабля или фигуры сказочного персонажа. Некоторые модели оснащены надувными лестницами и горками.

Такие батуты безопасны: ребенок может прыгать и резвиться, но при этом он защищен от падения со всех сторон. Еще одно преимущество надувного батута в том, что в спущенном виде он занимает мало места, а, значит, проблем с хранением тренажера в квартире не возникнет.

- Основной недостаток надувного батута в том, что он боится любых повреждений. Даже небольшой прокол выведет тренажер из строя. Кроме того, надувной батут вряд ли подойдет для взрослых: высоко прыгать и выполнять различные трюки на нем не получится.

Пружинный батут – прекрасное решение для тренировок на свежем воздухе. Эластичное полотно, закрепленное на металлических пружинах, позволяет выполнять любые по высоте и сложности прыжки. Такой батут по праву можно назвать универсальным: он подойдет как детям, так и взрослым.

Пружинные батуты бывают стационарными и складными. Стационарные считают более прочными и надежными, но они занимают очень много места. Складные проще хранить, но за счет большого количества деталей и их соединений выше риск, что тренажер сломается.

Размер батута





Оптимальный размер батута зависит от материала, из которого он сделан, а также от количества человек, которые будут на нем прыгать одновременно.

Для 1-2 малышей будет достаточно надувного батута диаметром 1,5-2 метра. Если же речь идет о пружинном, который будут использовать как дети, так и взрослые, то диаметр полотна должен быть не менее 3 метров. А для большой семьи понадобится 6-метровый батут.

Качество рамы

Надежная рама – это один из важнейших элементов спортивного батута, ведь именно на нее приходится основная нагрузка во время прыжков.

- Рама должна быть изготовлена из прочного металла толщиной не менее 2 мм. Оптимальный диаметр трубок – от 40 мм, - отмечают эксперты. – Если батут будет стоять на улице, все металлические элементы нужно обработать гальваническим покрытием, которое защитит их от неблагоприятного воздействия погоды.

Количество пружин



фото stolikreslo.by

Упругость спортивного батута и его прочность во многом зависят от количества металлических пружин, которые фиксируют полотно. Чем их больше, тем больший вес сможет выдержать снаряд.

- Детские батуты рассчитаны на 50-70 кг, батуты для взрослых – на 100-120. Существуют также профессиональные тренажеры, которые способны выдержать более 150 кг.

Самыми качественными считаются пружины, изготовленные из гальванизированной стали: они долговечны и устойчивы к внешним воздействиям.

Оптимальный вариант – батут со спрятанными пружинами. В этом случае во время прыжков нет риска угодить в них ногой.

Прыжковое полотно

Самые важные параметры прыжкового полотна – прочность и эластичность. Полотно спортивных батутов изготавливают из высококачественных синтетических материалов. Оно идеально гладкое, устойчиво к перепадам температуры, действию ультрафиолетового излучения, влаги и плесени.

Полотно батута должно быстро возвращаться в исходное положение при растягивании и обладать высокой прочностью на разрыв.

Что касается надувных батутов, то их чаще всего делают из высокопрочного ПВХ, который легко выдерживает нагрузку во время прыжков. Но при этом материал боится любых острых предметов.

Защитные элементы





Чтобы пользоваться спортивным батутом было безопасно, в комплекте тренажера должны быть лестница, сетка и маты.

Лестница нужна для того, чтобы было удобно подниматься на батут и спускаться с него. Самые прочные и недорогие модели делают из нержавеющей стали.

- Защитные сетки бывают двух типов – верхние и нижние. Верхние защищают прыгающего человека от вылета за пределы батутного полотна. Нижняя сетка нужна для того, чтобы под батут во время прыжков не попали дети и домашние животные. Если выбранная модель не укомплектована защитными сетками, их нужно приобрести дополнительно, ведь от этого зависит безопасность вас и ваших детей.

Защитные маты используют для батутов, в которые не спрятаны амортизационные пружины. Чтобы во время прыжков ноги не попадали в зазоры между металлическими элементами, пружины закрывают специальными многослойными матами.

Как ухаживать за батутом?

Чтобы батут прослужил не один сезон, его нужно правильно хранить. Для этого лучше использовать специальный чехол, который защитит полотно и элементы каркаса от перепадов температур, влаги и пыли..

- Перед тем, как отправить батут на хранение, нужно очистить его от грязи. Для этого натянутое полотно спортивного батута протирают влажной губкой и тщательно высушивают. Металлические элементы очищают мягкой тканью и при необходимости смазывают маслом.

Надувной батут протирают влажной губкой или моют струей воды под давлением. После того, как батут высохнет, его сдувают, аккуратно складывают и упаковывают в чехол до следующего сезона.

Материал подготовлен редакцией TAM.BY совместно с батутной ареной «Мистерия» .

