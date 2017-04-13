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Фитнес для взрослых, развлечение для детей: выбираем домашний батут
Прыжки на батуте – отличный способ провести время весело и с пользой. Регулярные занятия спасобствуют укреплению сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, «подтягивают» фигуру, улучшают координацию и тренируют вестибулярный аппарат. А еще они поднимают настроение и помогают справиться со стрессом.
О том, как выбрать качественный и надежный батут для дома, команде проекта
Надувной или пружинный батут: что лучше?
Для дома советуют выбирать надувные и пружинные, они же спортивные, батуты. Первые больше подходят для детей и делятся на три типа:
Такие батуты безопасны: ребенок может прыгать и резвиться, но при этом он защищен от падения со всех сторон. Еще одно преимущество надувного батута в том, что в спущенном виде он занимает мало места, а, значит, проблем с хранением тренажера в квартире не возникнет.
Пружинный батут – прекрасное решение для тренировок на свежем воздухе. Эластичное полотно, закрепленное на металлических пружинах, позволяет выполнять любые по высоте и сложности прыжки. Такой батут по праву можно назвать универсальным: он подойдет как детям, так и взрослым.
Пружинные батуты бывают стационарными и складными. Стационарные считают более прочными и надежными, но они занимают очень много места. Складные проще хранить, но за счет большого количества деталей и их соединений выше риск, что тренажер сломается.
Размер батута
Оптимальный размер батута зависит от материала, из которого он сделан, а также от количества человек, которые будут на нем прыгать одновременно.
Для 1-2 малышей будет достаточно надувного батута диаметром 1,5-2 метра. Если же речь идет о пружинном, который будут использовать как дети, так и взрослые, то диаметр полотна должен быть не менее 3 метров. А для большой семьи понадобится 6-метровый батут.
Качество рамы
Надежная рама – это один из важнейших элементов спортивного батута, ведь именно на нее приходится основная нагрузка во время прыжков.
Количество пружин
Упругость спортивного батута и его прочность во многом зависят от количества металлических пружин, которые фиксируют полотно. Чем их больше, тем больший вес сможет выдержать снаряд.
Самыми качественными считаются пружины, изготовленные из гальванизированной стали: они долговечны и устойчивы к внешним воздействиям.
Оптимальный вариант – батут со спрятанными пружинами. В этом случае во время прыжков нет риска угодить в них ногой.
Прыжковое полотно
Самые важные параметры прыжкового полотна – прочность и эластичность. Полотно спортивных батутов изготавливают из высококачественных синтетических материалов. Оно идеально гладкое, устойчиво к перепадам температуры, действию ультрафиолетового излучения, влаги и плесени.
Полотно батута должно быстро возвращаться в исходное положение при растягивании и обладать высокой прочностью на разрыв.
Что касается надувных батутов, то их чаще всего делают из высокопрочного ПВХ, который легко выдерживает нагрузку во время прыжков. Но при этом материал боится любых острых предметов.
Защитные элементы
Чтобы пользоваться спортивным батутом было безопасно, в комплекте тренажера должны быть лестница, сетка и маты.
Лестница нужна для того, чтобы было удобно подниматься на батут и спускаться с него. Самые прочные и недорогие модели делают из нержавеющей стали.
Защитные маты используют для батутов, в которые не спрятаны амортизационные пружины. Чтобы во время прыжков ноги не попадали в зазоры между металлическими элементами, пружины закрывают специальными многослойными матами.
Как ухаживать за батутом?
Чтобы батут прослужил не один сезон, его нужно правильно хранить. Для этого лучше использовать специальный чехол, который защитит полотно и элементы каркаса от перепадов температур, влаги и пыли..
Надувной батут протирают влажной губкой или моют струей воды под давлением. После того, как батут высохнет, его сдувают, аккуратно складывают и упаковывают в чехол до следующего сезона.
Материал подготовлен редакцией
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