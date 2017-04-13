Все инструкторы учебного центра "Diamond" при напоминании о первом полете становятся мечтательны и красноречивы — говорят, каждый может расписать этот день с точностью до минуты. Например, командир летного отряда Денис впервые самостоятельно сел за штурвал 23 августа 1992 года — когда он взлетел над бобруйским аэродромом, ему было пятнадцать лет.



© Фото: из архива Д. Ткачева Авиадиспетчер: для нас любая ситуация - штатная

Корреспондент Sputnik Елена Васильева побывала в учебном центре "Diamond" и поговорила с пилотами о материальном и нематериальном.

О материальном: сколько стоит лицензия и самолет

"Владелец этого самолета был моим курсантом. У летчиков я сразу спрашиваю: какая цель вашего обучения? Кто-то хочет получить лицензию частного пилота, а после переучиться и получить коммерческую лицензию, которая позволяет работать в авиакомпаниях. Этот курсант мне ответил: хочу получить от жизни удовольствие. Я его предупредил: уж если коснулся этой сферы, считай, подсел на наркотик. А он — нет, я для себя, немного полетаю! В итоге он купил собственный самолет", — проводит экскурсию по ангару с самолетами командир летного отряда Денис Кочегин.



© Sputnik / Виктор Толочко Командир летного отряда Денис Кочегин уверен - опытный пилот не должен терять контроля, даже если откажет двигатель

Лицензию частного пилота (PPL) может получить всякий, кому исполнилось 16 лет и у кого есть по крайней мере 6,2 тысячи евро на обучение пилотированию самолета Viper. Почти вдвое дороже — 11 тысяч евро — стоит обучение пилотированию на самолете Diamond. В Мачулищах, где и расположился "Diamond", обучают "под ключ": в конечную стоимость входит и теоретическое обучение, и тренировки на тренажере, и — самое дорогое — часы налета. В центре подготовили уже больше сорока пилотов-любителей.

Среди курсантов учебного центра под Минском много россиян. Частных клубов, готовящих пилотов-любителей, в России почти не осталось. После скандала с подделкой пилотских лицензий многие оказались закрыты.

"О белорусском центре узнала от старших инструкторов. Здесь хорошие инструкторы, многие — бывшие военные. Теоретическая база авиации сложная, и можно выделить три подхода: американский подход предполагает наличие у пилота базовых знаний, советский требует от летчика знаний настолько глубоких, что они никогда не понадобятся ему на деле. А третий подход используется и в Беларуси: это старая школа, инструкторы дают необходимую базу глубже, чем в США, но снабжают ее простыми жизненными примерами", — рассказала курсант Наталья.

Некоторые ее знакомые, получив лицензию пилота, начали с покупки одномоторных самолетов, затем перешли на вертолеты, кто-то не остановился и завладел бизнес-джетами (самолет для перевозки официальных лиц). Некоторые увлеклись восстановлением старой техники — на интернет-площадках есть предложения авиатехники из 70-х гг. даже дешевле 10 тысяч евро. Кстати, многие белорусы, владеющие самолетами, содержат их в ангаре центра. Цена за хранение настолько несоизмерима со стоимостью самолета, что в центре ее даже не называют.



© Sputnik / Виктор Толочко Александр Старцев считает, что запах мотора самолета просто волшебный

"У меня есть знакомый, который был уверенным топ-менеджером среднего звена, а теперь он — командир нескольких бортов. А несколько знакомых девушек устроились вторыми пилотами "Аэрофлота", — рассказала Наталья.

Кстати, курсанты говорят, что бизнесменам авиация не только доступна, но и полезна: навыки пилота предполагают, что человек способен анализировать ситуацию, прогнозировать, и все это одинаково полезно не только в небе, но и на земле.

О нематериальном: пока глаза не закроются, буду летать

Самому старшему курсанту учебного клуба "Diamond" — 67 лет: утверждает, что будет летать, пока ВЛЭК позволит.

"В городе, откуда я родом, аэродром находился совсем недалеко от нашего дома. И помню, как я — маленький, в валенках — бегу за самолетам, не успеваю, слово "самолет" еще выговорить не могу, и кричу ему — самольте! самольте! Уже потом я стал приходить на аэродром чаще — запах мотора просто волшебный! А винт!" — курсанта Александра Васильевича Старцева мы отвлекли от изучения двигателя самолета Viper.

Александр Васильевич закончил авиационно-техническое училище, обслуживал самолеты в аэропорту "Пулково", а узнав об аэроклубе в Санкт-Петербурге, стал летчиком-спортсменом.



© Sputnik / Виктор Толочко После обучения на самолете Diamond пилот может переучиться летать даже на Boeing

"В 1989 году создали Федерацию любителей авиации. После — снова перерыв. Когда посмотрел на свой аэроклуб на Караванной улице, на месте которого ресторан построили, так расстроился, что даже Путину написал. К счастью, сейчас вновь появилась возможность сесть за штурвал, это моя страсть! Я пенсионер, хорошо, что у меня есть возможность не вахтером работать, а продолжать летать", — рассказал летчик.

После того, как в России многие частные клубы закрыли, Александр Васильевич называет белорусский "Diamond" спасением.

"Даже если до конца обучения не дойду и лицензию на Diamond не получу, я рад уже тому, что снова начал летать. Пока глаза не закроются, буду летать. Потому и режим соблюдаю", — рассказал Александр Васильевич.

Кстати, при центре работает и фельдшер, которая проверяет не только, прошел ли пилот ВЛЭК (врачебно-летную экспертную комиссию), но и готов ли к полету. Если давление выше, чем 140/110, или ниже, чем 90/60, взлет запрещен.



© Sputnik / Виктор Толочко Для того, чтобы понять, для чего вам самолет, надо хотя бы однажды подняться в воздух, считает директор авиационного центра "Даймонд" Вадим Кирилюк

Куда летим?

"Никаких проблем с перелетами по Беларуси нет. Существует два принципа подачи заявлений: уведомительный и разрешительный. Сейчас в государстве решается вопрос о переходе на более цивилизованный, уведомительный принцип", — рассказал директор авиационного центра "Даймонд" Вадим Кирилюк.

"Чтобы понять, зачем человек покупает самолет, нужно подняться в воздух. И уже после сделаете для себя вывод — интереснее лететь на большом самолете пассажиром с заходом в дьюти-фри или на маленьком самолете за штурвалом. Лететь не так просто — это не то же самое, что сесть за руль автомобиля", — уверены в учебном центре.

Если пилот хочет полететь за границу, нужно получить определенные допуски. Знаменитую в Беларуси историю о том, как белорусский бизнесмен Александр Центнер перелетел на самолете Cessna через Атлантику, повторять не советуют.

"Он прошел у нас подготовку, получил навыки и умения, которые позволили ему перелететь через Атлантический океан. Но маленький самолет создан для коротких перелетов", — напомнили в авиаклубе.



© Sputnik / Виктор Толочко Курсанты осваивают не только навыки пилотирования, но и устройство самолета

"Можно на самолете и до полюса долететь, но стоит ли? Маленький самолет создан для коротких перелетов, в Австрию, например, летаем без посадки. Расход топлива почти как в автомобиле: 8 литров на сто километров", — рассказал командир летного отряда Денис.

Курсант Наталья уверяет, что в полеты погружаешься сразу.

"К тому же, сразу же погружаешься в перелеты. Мы уже совершали долгие перелеты. Например, на вертолетах летали на Новую землю. И выходные я теперь провожу не в клубной тусовке Москвы, а выезжаю на аэродром — у меня уже дом там стоит", — рассказала Наталья.

Тренировка на тренажере: включим Вену и выключим двигатель

Всякий пилот, прежде чем сесть за штурвал настоящего самолета, занимается на тренажере.

"Эта местность — родина самолета Diamond", — знакомят инструкторы с горным пейзажем Австрии, который запускается проектором.

В учебном классе находится кабина самолета, которая полностью повторяет настоящий самолет, только без хвоста и крыльев. Как только курсант садится за штурвал, кабина оживает — на самолет она похожа не только внешне, но полностью имитирует процесс полета.



© Sputnik / Виктор Толочко Курсант вместе с инструктором готовятся к полету в Вену на тренажере

"Например, пилоты, впервые отправляясь по заданию в Австрию, могут прежде потренироваться на тренажере. Можно настроить полет в любой мировой аэропорт — хоть Сидней. Пока мы с вами разговариваем, они рисуются — слышите звук? На сленге он называется "котята" — самолет сигнализирует о близости препятствия", — рассказал инструктор Игорь Иванович.

"Игорь Иванович, штопорнем?" — просит командир летного отряда и вводит тренировочную кабину в штопор. Но за 130 метров до земли "самолет" удается вывести из штопора.

"Давайте усложним задачу — добавим им облаков, ветра… а теперь выведем из строя двигатель. Будут вам все впечатления, — обещает инструктор курсантам в тренировочной кабине. — Первое действие в такой ситуации — попытка запуска двигателя. Если не выходит, летчик ищет пространство для посадки или возвращается на аэродром", — невозмутимо пояснил инструктор.

"С отказом двигателя?!"

"Самолет сейчас летит как планер. Видели, крылья загнуты на краях? Это называется винглет. Они улучшают качества планирования самолета. Например, с тысячи метров высоты самолет пролетает десять километров расстояния. За это время у летчика есть возможность найти площадку для посадки — на грунт? На шоссе? Или дойти до своего аэродрома, что всегда лучше. Отказы двигателя были, но они очень редкие, поэтому фирма Diamond внесла этот вариант в список режимов на тренажере", — пояснил инструктор.



© Sputnik / Виктор Толочко Фарид окончил Кировоградское летное училище, а за летным опытом приехал в Беларусь

Что нового

Один из курсантов родом из Баку. Окончив Кировоградское летное училище, он приехал получить летный опыт в Беларуси.

"Дальше планирую получить CPL и устроиться в авиакомпанию", — рассказал курсант Фарид.

Сейчас учебный центр "Diamond" планирует сотрудничать с Белорусской государственной академией авиации. Один из сотрудников центра, который двадцать лет работал авиаинструктором в США, рассказал, что это — американский опыт. И сколько бы претензий ни было у белорусов к порядку выдачи авиационных лицензий в Штатах, Америка все еще лидер по числу пилотов-любителей.

"В США нет профильного авиационного образования. Авиационные программы работают по той модели, которую планируем внедрить мы. Колледжи имеют академическую базу, но не имеют материальной. Они совмещают собственную академическую программу с программами летных школ и совместно готовят пилотов", — рассказал сотрудник центра Евгений Захаренков.

Авиационный центр "Diamond" был открыт в 2011 году. Сегодня штат центра — 25 человек, на его базе используется два типа самолетов — Diamond и Viper. После обучения на самолете Diamond пилот может получить и CPL (коммерческую лицензию пилота), и переучиться даже на Boeing.



© Sputnik / Виктор Толочко Полет на тренажере - как настоящий, только не так страшно

"Существует понятие "стеклянной кабины". Это значит, самолет оборудован многофункциональными дисплеями и представляет собой копию большого самолета. Во многих странах именно самолет Diamond используется для первичной подготовки пилота. Пилот — очень дорогой по затратам продукт. У нас есть и материальная база (тот же тренажер, чья стоимость выше стоимости самолета), и кадровый состав. У нас пилот проходит классический цикл подготовки: теоретическая подготовка в Академии гражданской авиации, подготовка на тренажере и полеты. Документы предоставляются в департамент авиации и на этом основании выдается пилотное свидетельство. Почти как водительское свидетельство автошколой", — пояснил директор авиационного центра "Даймонд" Вадим Кирилюк.

"Летчик должен обладать определенным душевными качествами, чтобы быть, а не только иметь — лицензию или самолет. Хорошо, когда все срастается — как в жизни", — заключил Кирилюк, и Sputnik, погрузившись в такую теперь скучную машину, покинул аэродром.