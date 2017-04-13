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Состоялась встреча Юрия Чеботаря с представителем МИД Турции Ахметом Йылдызом
14.04.2017 09:15 — Разное | Ежедневник
13 апреля 2017 года состоялась встреча заместителя министра экономики Юрия Чеботаря с первым заместителем министра иностранных дел Турции Ахметом Йылдызом.
Как сообщила пресс-служба Министерства экономики, в ходе встречи Юрий Чеботарь подчеркнул заинтересованность Беларуси в увеличении товарооборота с Турцией и дополнительного развития инвестиционного сотрудничества между нашими странами. В качестве перспективных направлений такого взаимодействия Юрий Чеботарь обозначил предприятия легкой промышленности, автомобилестроения, сельскохозяйственные предприятия.
Ахмет Йылдыз в свою очередь сообщил, что крупный турецкий бизнес заинтересован в кооперации с белорусскими предприятиями и вхождении в их акционерный капитал, а также заверил белорусскую сторону в том, что турецкие власти поощряют деловые круги Турции к сотрудничеству с Беларусью.
Отдельно Ахмет Йылдыз отметил дополнительные возможности развития сотрудничества в сфере туризма в связи с упрощением визового режима между Беларусью и Турцией и выразил заинтересованность в увеличении объемов авиаперевозок между странами, участии турецкого бизнеса в строительстве объектов инфраструктуры на территории Беларуси.
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13 апреля 2017 года состоялась встреча заместителя министра экономики Юрия Чеботаря с первым заместителем министра иностранных дел Турции Ахметом Йылдызом.
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