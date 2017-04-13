26 апреля в Минск приезжает одна из самых ярких звезд современного кинематографа Рената Литвинова. Для всех, кого вдохновляют созданные ею на экране и в жизни выразительные образы, объявляем конкурс! На кону — два билета на творческий вечер актрисы.

Фантастические перевоплощения, удивительные образы в кино, театре, рекламе и вместе с тем ярко выраженная индивидуальность — вот составляющие особенного стиля Ренаты Литвиновой. Возможно ли полностью воспроизвести его? Пожалуй, нет. Неповторимое сочетание силуэтов, материалов и фактур, украшений, аксессуаров, жестов и поз отражают только ее внутренний мир. А вот могут ли образы Ренаты Литвиновой из фильмов, клипов и с красных дорожек вдохновить на стильные эксперименты? Безусловно!



Такая разная Рената в фильмах «Последняя сказка Риты», «Граница. Таежный роман», «Настройщик»

Приглашаем воплотить свои идеи, навеянные стильными образами Ренаты Литвиновой в совместном конкурсе концертного агентства «Атом Интертеймент» и LADY. Встреча с великой актрисой, сценаристом, режиссером станет вашей наградой!





Условия конкурса:

Создайте образ в стиле Ренаты Литвиновой из фильма, клипа, фотосессии или из жизни. Уделите особое внимание аксессуарам, прическе, деталям интерьера, антуражу, позе, выражению лица.

Важно использовать знаковые элементы ее стиля и при этом сохранить собственную индивидуальность — то, что подчеркивает сама актриса. Это значит, что не нужно срочно обесцвечивать волосы (кстати, сама Рената не всегда была блондинкой). Важно создать образ, но не пародию.





Фотографии в стиле Ренаты Литвиновой мы ждем до 17 апреля включительно по адресу ladykonkurs2016@tut.by. Обязательно укажите имя, фамилию и телефон для связи.

18 апреля фото будут опубликованы на lady.tut.by для голосования, а 21 апреля мы определим победительницу и узнаем, кто получит пригласительные билеты на творческий вечер Ренаты Литвиновой.





Встреча минчан с актрисой состоится 26 апреля в 19.00 во Дворце Республики.

Цены билетов: 20 — 130 рублей.

Инфолиния: +375 29 3 405 106, +375 29 75 111 75

Купить билеты можно на сайте организатора мероприятия — концертного агентства «Атом Интертеймент» (без комиссии), на сайтах билетных операторов, а также в кассах города.