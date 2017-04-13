|
Создайте образ в стиле Ренаты Литвиновой и выиграйте билеты на творческий вечер актрисы
Фантастические перевоплощения, удивительные образы в кино, театре, рекламе и вместе с тем ярко выраженная индивидуальность — вот составляющие особенного стиля Ренаты Литвиновой. Возможно ли полностью воспроизвести его? Пожалуй, нет. Неповторимое сочетание силуэтов, материалов и фактур, украшений, аксессуаров, жестов и поз отражают только ее внутренний мир. А вот могут ли образы Ренаты Литвиновой из фильмов, клипов и с красных дорожек вдохновить на стильные эксперименты? Безусловно!
Приглашаем воплотить свои идеи, навеянные стильными образами Ренаты Литвиновой в совместном конкурсе концертного агентства «Атом Интертеймент» и LADY. Встреча с великой актрисой, сценаристом, режиссером станет вашей наградой!
Условия конкурса:
Важно использовать знаковые элементы ее стиля и при этом сохранить собственную индивидуальность — то, что подчеркивает сама актриса. Это значит, что не нужно срочно обесцвечивать волосы (кстати, сама Рената не всегда была блондинкой). Важно создать образ, но не пародию.
Фотографии в стиле Ренаты Литвиновой мы ждем до 17 апреля включительно по адресу ladykonkurs2016@tut.by. Обязательно укажите имя, фамилию и телефон для связи.
18 апреля фото будут опубликованы на
Встреча минчан с актрисой состоится 26 апреля в 19.00 во Дворце Республики.
Цены билетов: 20 — 130 рублей.
Инфолиния: +375 29 3 405 106, +375 29 75 111 75
Купить билеты можно на сайте организатора мероприятия —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На кону - два билета на творческий вечер актрисы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии