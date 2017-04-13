Несмотря на изменения в модельном бизнесе, которые происходят с космической скоростью, славянская внешность белорусских моделей остается востребованной. Много времени прошло с тех пор, когда многие и не знали о существовании Белорусской недели моды и о том, что среди белорусских моделей есть мужчины. Они есть, и среди моделей, рекламирующих масс-маркет или мужские шампуни, и, конечно, существуют те, кто участвует в показах таких модных домов, как Gucci и Dolce&Gabbana. LADY.TUT.BY поговорили с мужчинами-моделями о красоте, уходе за собой и фэшн-индустрии.

Александр Сацута, 32 года





Александр Сацута родился в городе Иваново Брестской области, с детства мечтал стать машинистом поезда. Саша даже поступил в университет транспорта и окончил его с дипломом инженера-электрика. В моделинг Саша попал совершенно случайно: друг познакомил его с агентом — так все началось. Основными местами жительства модели стали Азия и Европа: зимой и летом он участвует в неделях моды в Милане, а в межсезонье много времени проводит на Востоке. Но Александр не скучает по дому, так как считает, что дом там, где он сам, но не забывает, что нужно относиться с уважением к чужим традициям и родине.

Саша участвовал в показах Consistence, Hugo Boss, Mercedes-Benz Fashion Week и около семи раз принимал участие в показах Dolce&Gabbana.





— Для мужчины, — считает Александр, — при подборе одежды важнее всего удобство и аккуратность, а не бренд или стоимость.

Для того чтобы поддерживать форму, Александр не забывает о спорте: если прилетает куда-то надолго, то покупает абонемент в зал, если нет — занимается сам.

Говоря о будущем, Саша отвечает честно: «Работа в сфере моды — это не навсегда, но я не планирую возвращаться в офис или работать по специальности. Я не знаю, чем конкретно буду заниматься, но уверен, что это будет что-то связанное с творчеством». А пока Саша путешествует по миру, навещает раз в полгода родителей в Иваново и размещает в инстаграме посты с признанием в любви к белому полусладкому.

Глеб Городков, 24 года





Родился Глеб в Гомеле, после школы не пошел в университет, потому что нужно было зарабатывать себе на жизнь. Парень начал работать менеджером. Платили очень мало, стимула для карьерного роста в этом направлении у него не было, поэтому он легко расстался с работой. Перспектив в карьере модели было больше. Глеб начал ездить по странам СНГ, проходил кастинги, снимался у фотографов, чтобы создать портфолио, а после выйти на подиум.

На шоу и съемках Глеб Городков работал с Gucci, Lanvin, Rick Owens, John Richmond, Galliano, Thom Browne, Moncler, Vivienne Westwood, cerruti1881, Haider Ackermann, icosae, D. Gnak, Duckie Brown и многими другими.

— Для того чтобы оставаться в форме, — рассказывает Глеб, — я постоянно слежу за питанием и бегаю.

Интересно было услышать, что же мужчина, живущий в мире моды, думает о внешнем виде белорусских мужчин. Все оказалось не так плохо: «Проблемы как таковой нет, просто есть мужчины, которые ставят себе цель следить за внешним видом, а кто-то эту цель не преследует». К сожалению, как мы видим, последних все-таки больше.

— Фэшн-индустрия в Беларуси, — рассуждает Глеб, — находится в зачаточном состоянии, но люди, работающие в этой сфере, всё равно стремятся что-то делать и постепенно развиваются. К сожалению, чаще всего то, что у нас пытаются продать, либо слишком дорого, либо слишком «неординарно».

Евгений Савченко, 26 лет





— Карьера модели настигла меня так, как бывает только в кино: я сидел на автобусной остановке в Гомеле, ко мне подошла девушка и спросила, не хочу ли я поработать моделью… А почему бы и нет? — решил Евгений и бросил учебу на физическом факультете ГГУ им. Ф. Скорины. С тех пор мужчина участвовал в показах Ивана Айплатова в Беларуси, а после заключил контракт с киевским агентством L-Models. Он был моделью на показах Dior, Jean Paul Gaultier, Rick Owens, снимался для VOGUE Italia и нью-йоркских журналов.

Для того чтобы стать моделью, основным параметром остается рост — 185−190 см. У мужчины-модели должно быть худощавое или спортивное телосложение и, конечно же, харизма и изюминка. Здесь Евгений никому не уступает, ведь его волосы — визитная карточка. Он сам говорит, что не может пойти и остричь их как ему хочется, потому что агентство придумало имидж, который он не имеет права разрушить.

— Одно не радует, — рассказывает модель, — под статьями про меня в белорусских изданиях оставляют совсем не лестные комментарии по поводу моей женственной внешности и ориентации, но я не унываю, даже узнал о себе «много нового». В основном все парни-модели — гетеросексуальной ориентации, у многих есть девушки, жены и даже дети. Но не дают покоя нашим людям мои волосы, а на Западе ими восторгаются.





Помимо ухода за волосами модель обязана поддерживать вес, но Евгений диет не соблюдает и является поклонником белорусской и украинской кухни.

— В будущем, — говорит Евгений, — не хочу уходить на «модельную» пенсию, я знаю моделей, которые в два раза старше меня, но это не мешает им принимать участие в съемках. Я планирую заняться благотворительностью, хочу построить приют для животных и, конечно же, не забывать о семье.

И вообще, глядя на его инстаграм, сложно было бы поверить, что этот мужчина — модель, так как среди множества снимков с женой и дочерью, фотографий куличей или прогулок по гомельским улицам изредка мелькают фото с подиума. И это потому, что несмотря на довольно насыщенную заграничную модельную жизнь, Евгений Савченко имеет при себе белорусский паспорт, любовь к Родине и вот такую вот школьную фотографию, как у нас всех.



