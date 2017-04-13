



По данным Белстат на 1 марта 2017 года импорт страны превышает экспорт на 698,7 млн. долларов

В январе-феврале 2017года внешнеторговый оборот товаров составил 8260,5 млн. долларов США, в том числе экспорт – 3780,9 млн. долларов, импорт – 4479,6 млн. долларов.

К уровню января-февраля 2016 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 122,3%, экспорт – 119,9%, импорт – 124,4%.

По итогам января-февраля 2017года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 1,4%, импорт увеличился на 5,5% при росте средних цен экспорта на 21,6%, импорта – на 17,9%.