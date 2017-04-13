Ученые из Португалии показали, что способность человека совершать случайный выбор как правило достигает пика в возрасте 25 лет. Соответствующее исследование опубликовано в журнале PLOS Computational Biology, передает Lenta.ru .



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К подобным выводам ученые пришли, наблюдая за возможностью совершать спонтанный выбор, которая была предоставлена более 3,4 тысячам человек в возрасте от 4 до 91 года. Каждый из добровольцев решал серию онлайн-задач, в которых оценивалась способность принимать случайное решение.

Оказалось, что с поправками на пол, язык и образование, единственным значимым фактором, влияющим на возможность случайного выбора, стал возраст участников. В 25 лет спонтанность, как показали авторы, оказалась максимальной.

Предыдущие исследования показали, что с возрастом способность человека совершать спонтанный выбор уменьшается. С подобными процессами, как полагают авторы, связана и реализация им своих творческих устремлений.