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Ночью на трассе М1 в Кобринском районе россиянин на фуре насмерть сбил пешехода

14.04.2017 09:55 — Разное | Tut.by  
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Смертельный наезд произошел 14 апреля, в 00.05, вблизи деревни Борисово Кобринского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


По предварительной информации, 57-летний водитель фуры Iveco, гражданин РФ, ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ в направлении столицы. На 60-м километре дороги он совершил наезд на 42-летнюю жительницу деревни Борисово, которая переходила дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.


В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Известно, что она не была обозначена световозвращающими элементами.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Наезд произошел 14 апреля, в 00.05, вблизи деревни Борисово.

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