Смертельный наезд произошел 14 апреля, в 00.05, вблизи деревни Борисово Кобринского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





По предварительной информации, 57-летний водитель фуры Iveco, гражданин РФ, ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ в направлении столицы. На 60-м километре дороги он совершил наезд на 42-летнюю жительницу деревни Борисово, которая переходила дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.





В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Известно, что она не была обозначена световозвращающими элементами.