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Появилась детская версия гимна футбольного клуба "Крумкачы"

14.04.2017 09:44 — Разное | Tut.by  
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Участники профессионального кружка для детей «Асоба» вместе с музыкантами группы Re1ikt записали новую версию композиции «Разам!» — официального гимна футбольного клуба «Крумкачы».

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Произведение было специально переаранжировано, чтобы каждый из маленьких исполнителей мог продемонстрировать свое мастерство именно на том инструменте, которым владеет.

Таким образом спортивный гимн обогатили флейта, скрипка, клавиши, цимбалы, а также добавились гитара и целый хор юных певцов.


Примечательно, что записать композицию под руководством барабанщика Александра Демиденко и гитариста Виталия Макшуна дети смогли в течение одного дня. Кроме того, участники проекта выступили не только в качестве музыкантов, но и звукорежиссеров.

— Нам очень понравился результат совместной работы Re1ikt и «Асобы», надеюсь, что у детей получится прийти на ближайший домашний матч в следующую пятницу и спеть его прямо на трибуне вместе с другими болельщиками, — отметил Алексей Важник, специалист по работе с болельщиками футбольного клуба «Крумкачы».

— Кстати, в прошлом году дети в рамках кружка «Асоба» принимали участие в тренировке нашей команды, то есть почувствовали себя, пусть и на один день, настоящими футболистами!

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Спортивный гимн клуба обогатили флейта, скрипка, клавиши, цимбалы, а также добавились гитара и целый хор юных певцов.

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