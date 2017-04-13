Лукашенко в международном аэропорту Манас в Бишкеке встречал премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.



© Sputnik Табылды Кадырбеков Экономика и безопасность в регионе: что обсуждает в Бишкеке Лукашенко

После того как премьер Кыргызстана поприветствовал Лукашенко гостю вручили цветы девушки в национальных костюмах. Вдоль ковровой дорожки выстроилась гвардейцы из роты почетного караула.

В пятницу в Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета, где президенты Беларуси, России, Казахстана, Армении, Молдовы и Кыргызстана обсуждают вопросы макроэкономики, свободного движения капитала и принципы международного сотрудничества с третьими странами.

Во второй половине дня также состоится неформальный саммит государств — участниц ОДКБ, основной темой которого станут вопросы безопасности в регионе, возникших вызовов и угроз, а также путей совместного противодействия им.