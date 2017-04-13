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Видеофакт: Лукашенко в Бишкеке встречали цветами и почетным караулом
14.04.2017 10:18 — Разное | Sputnik Беларусь
Лукашенко в международном аэропорту Манас в Бишкеке встречал премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.
© Sputnik Табылды Кадырбеков
После того как премьер Кыргызстана поприветствовал Лукашенко гостю вручили цветы девушки в национальных костюмах. Вдоль ковровой дорожки выстроилась гвардейцы из роты почетного караула.
В пятницу в
Во второй половине дня также состоится неформальный саммит государств — участниц ОДКБ, основной темой которого станут вопросы безопасности в регионе, возникших вызовов и угроз, а также путей совместного противодействия им.
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