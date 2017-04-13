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Видеофакт: Лукашенко в Бишкеке встречали цветами и почетным караулом

14.04.2017 10:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Лукашенко в международном аэропорту Манас в Бишкеке встречал премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Видеофакт: Лукашенко в Бишкеке встречали цветами и почетным караулом
© Sputnik Табылды Кадырбеков
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После того как премьер Кыргызстана поприветствовал Лукашенко гостю вручили цветы девушки в национальных костюмах. Вдоль ковровой дорожки выстроилась гвардейцы из роты почетного караула.

В пятницу в Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета, где президенты Беларуси, России, Казахстана, Армении, Молдовы и Кыргызстана обсуждают вопросы макроэкономики, свободного движения капитала и принципы международного сотрудничества с третьими странами.

Во второй половине дня также состоится неформальный саммит государств — участниц ОДКБ, основной темой которого станут вопросы безопасности в регионе, возникших вызовов и угроз, а также путей совместного противодействия им.

 
 
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