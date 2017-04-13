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В Пуховичском районе микроавтобус врезался в попутный грузовик: потребовалась помощь спасателей
Сообщение о ДТП, которое произошло вблизи деревни Блонь Пуховичского района, поступило спасателям 14 апреля, в 04.13. Требовалась помощь в деблокировке пострадавшего. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала официальный представитель Минского областного управления
Прибывшие на место вызова спасатели установили, что на 53-м километре трассы М5 Минск — Гомель произошло попутное столкновение грузовика Mitsubishi и микроавтобуса Iveco. В результате столкновения в салоне последнего оказался заблокирован 26-летний водитель. При помощи специнструмента мужчину доставали спасатели.
С травмами различной степени тяжести водитель микроавтобуса был госпитализирован. 30-летний водитель грузовика в ДТП не пострадал.
Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГАИ.
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Авария произошла ночью 14 апреля на трассе М5 Минск - Гомель.
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