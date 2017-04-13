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В Пуховичском районе микроавтобус врезался в попутный грузовик: потребовалась помощь спасателей

14.04.2017 10:11 — Разное | Tut.by  
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Сообщение о ДТП, которое произошло вблизи деревни Блонь Пуховичского района, поступило спасателям 14 апреля, в 04.13. Требовалась помощь в деблокировке пострадавшего. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала официальный представитель Минского областного управления МЧС Кристина Борейко.


Прибывшие на место вызова спасатели установили, что на 53-м километре трассы М5 Минск — Гомель произошло попутное столкновение грузовика Mitsubishi и микроавтобуса Iveco. В результате столкновения в салоне последнего оказался заблокирован 26-летний водитель. При помощи специнструмента мужчину доставали спасатели.


С травмами различной степени тяжести водитель микроавтобуса был госпитализирован. 30-летний водитель грузовика в ДТП не пострадал.

Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГАИ.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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