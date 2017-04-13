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Златан Ибрагимович: Лига Европа стала Лигой чемпионов, когда я вышел на поле

14.04.2017 11:09 — Разное | Tut.by  
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился эмоциями после первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (1:1).


Фото: twitter.com/EuropaLeague

«Лига Европа стала Лигой чемпионов в тот момент, как я вышел на поле в матче этого турнира», – заявил Ибрагимович.

В текущем розыгрыше Лиги Европы шведский форвард забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи в 10 матчах.

 
 
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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович поделился эмоциями после первого матча 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (1:1).

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