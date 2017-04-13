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Златан Ибрагимович: Лига Европа стала Лигой чемпионов, когда я вышел на поле
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился эмоциями после первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (1:1).
«Лига Европа стала Лигой чемпионов в тот момент, как я вышел на поле в матче этого турнира», – заявил Ибрагимович.
В текущем розыгрыше Лиги Европы шведский форвард забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи в 10 матчах.
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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович поделился эмоциями после первого матча 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (1:1).
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