Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился эмоциями после первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (1:1).



Фото: twitter.com/EuropaLeague

«Лига Европа стала Лигой чемпионов в тот момент, как я вышел на поле в матче этого турнира», – заявил Ибрагимович.

В текущем розыгрыше Лиги Европы шведский форвард забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи в 10 матчах.