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В Швейцарии сгорел уникальный хот-хэтч Audi

14.04.2017 11:08 — Разное | Tut.by  
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В Швейцарии сгорел уникальный «заряженный» хэтчбек Audi A1 Quattro, сообщает местная полиция. Тираж хот-хэтча составил всего 333 экземпляра, пишет motor.ru.


Как отметили в правоохранительных органах кантона Базель-Ланд, в пожаре никто не пострадал, но причины возгорания пока неизвестны. Ущерб, по данным полиции, составил 60 тысяч швейцарских франков, что эквивалентно 56 тысячам евро.

Дебют Audi A1 Quattro состоялся в 2011 году. Модель оснастили двухлитровым турбированным двигателем, отдача которого составляет 256 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Полноприводный хот-хэтч с электрогидравлической муфтой в приводе задних колес разгоняется с места до ста километров в час за 5,7 секунды. Максимальная скорость трехдверки составляет 245 километров в час.

От базовой версии Audi A1 хот-хэтч отличается еще и расширенными колеями, перенастроенной подвеской, откалиброванной заново системой стабилизации, а также перенастроенным рулевым управлением.

 
 
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Тираж хот-хэтча составил всего 333 экземпляра.

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