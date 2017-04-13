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В Швейцарии сгорел уникальный хот-хэтч Audi
В Швейцарии сгорел уникальный «заряженный» хэтчбек Audi A1 Quattro,
Как отметили в правоохранительных органах кантона Базель-Ланд, в пожаре никто не пострадал, но причины возгорания пока неизвестны. Ущерб, по данным полиции, составил 60 тысяч швейцарских франков, что эквивалентно 56 тысячам евро.
Дебют Audi A1 Quattro состоялся в 2011 году. Модель оснастили двухлитровым турбированным двигателем, отдача которого составляет 256 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач.
Полноприводный хот-хэтч с электрогидравлической муфтой в приводе задних колес разгоняется с места до ста километров в час за 5,7 секунды. Максимальная скорость трехдверки составляет 245 километров в час.
От базовой версии Audi A1 хот-хэтч отличается еще и расширенными колеями, перенастроенной подвеской, откалиброванной заново системой стабилизации, а также перенастроенным рулевым управлением.
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Тираж хот-хэтча составил всего 333 экземпляра.
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